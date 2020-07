Com as medidas de distanciamento controlado sendo seguidas, o Serra

Gaúcha Rugby Clube está organizando para o próximo dia 12 de julho um

almoço colonial no formato Take Away, que é quando a pessoa retira

pessoalmente o pedido ou Delivery.

O cardápio conta com um prato tradicional, composto por galeto, macarrão

com molho vermelho de tomate e manjericão e maionese de batata. E também

o almoço vegetariano com ravióli de espinafre e ricota com molho

vermelho de tomate e manjericão, e maioneses de batata. Além dos

almoços, estão disponíveis dois tipos de sobremesas: bolo gelado de coco

e torta de bolacha.

Para fazer a compra basta acessar o link goomer.app/sgrc, selecionar os

itens e escolher a forma de pagamento. Pronto, o pedido está realizado,

apenas aguardar as confirmações de pagamento e efetuação.

Contato para entrevistas: Muray Lizott (54) 99152.1194