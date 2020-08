Tempo de leitura: 3 minutos

Aproximar jogadores, torcedores e árbitros do rugby brasileiro com uma linguagem simples e de fácil compreensão sobre as leis do jogo. Esse é um dos principais objetivos do “Alô Rugby”, novo canal de comunicação criado pelo comitê de arbitragem brasileiro.

Com página no Instagram e Email, o grupo planeja:

Divulgar cursos e atividades desenvolvidas pela arbitragem;

Atrair novos árbitros e simpatizantes;

Discutir dúvidas e apresentar critérios de jogo;Apresentar os árbitros do plantel nacional.

Para entrar em contato com o grupo é super simples:

Instagram: @alorugby

Email: alorugbybrasil@gmail.com

- Continua depois da publicidade -

O grupo já lançou uma primeira ação, com inscrições abertas para curso introdutório online. Clique aqui: https://forms.gle/1puoTMyGVVPxeiAQA