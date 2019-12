Nesse sábado, a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, receberá mais uma vez o Desafio Internacional de Beach Rugby, com Brasil, Uruguai e Argentina se enfrentando nas categorias masculina e feminina, das 14h às 18h. O BandSports exibirá ao vivo as finais do torneio a partir das 15h50.

Os plantéis das seleções ainda não foram revelados.

Histórico

- Continua depois da publicidade -