Em 2021, o Rugby League (o rugby de 13 jogadores) terá sua Copa do Mundo, com os torneios masculino e feminino sendo realizados conjuntamente na Inglaterra. Pela primeira vez na história, a América do Sul estará representada e é com a seleção brasileira feminina, que garantiu vaga ao vencer a Argentina em 2018 (48 x 00, na único jogo oficial da equipe até o momento), beneficiando-se do desejo da federação internacional da modalidade (a International Rugby League- IRL) de expandir o Mundial. As Amazonas enfrentarão na fase de grupos Inglaterra, Papua Nova Guiné e Canadá.

Nova, a Seleção Brasileira Feminina ganhou agora seu nome oficial: Amazonas. O novo nome da seleção faz alusão à lenda grega das mulheres guerreiras, chamadas de Amazonas. No século XVI, o navegador espanhol Francisco de Orellana foi o primeiro europeu a navegar pelo Rio Amazonas e o batizou desse modo por encontrar na região tribos indígenas que contavam com mulheres guerreiras.

Como não poderia deixar de ser, o novo brasão tem temática indígena e faz também alusão à floresta e à diversidade do povo brasileiro. Em inglês, as Amazonas serão conhecidas como “Amazon Warriors”.

A explicação para a marca foi dada pela Confederação:

“– Ao representar um esporte emergente no Brasil, foi considerado vital que o logotipo incluísse uma bola da rugby XIII e proporcionasse à população doméstica um conceito do que o jogo implica, por meio da figura central. Mascotes de animais e designs minimalistas mais simplificados foram considerados, mas não teriam educado a população em geral sobre o elemento primordial do esporte – correr com uma bola de formato oval e tentar fugir da defesa.

– As marcas faciais tradicionais são referentes às tribos indígenas do país e são representadas por um sinal = para indicar igualdade, independentemente de sexo, raça, religião, posição financeira ou qualquer outro fator.

– A forma da ‘folha’ no fundo e o nome ‘Amazonas’ reconhecem a selva amazônica, a maior floresta tropical do mundo e uma grande atração para o Brasil.

– A postura da personagem central é proposital, determinada, agressiva e forte, mas também extravagante e divertida, incorporando os elementos que o Amazonas deseja trazer para o cenário internacional.

– O rosto é propositadamente ambíguo e pode ser interpretado como jogando com os dentes cerrados ou com um sorriso.

– O sombreamento, ou tons de pele diferentes, do atleta representam o amplo multiculturalismo do Brasil e as várias origens étnicas que disputarão a Copa do Mundo em uníssono.

– A videira marrom e os dentes de animais que adornam o braço direito do personagem são uma homenagem à flora e a fauna do Brasil e ao espírito selvagem da nação”.

Copa do Mundo de Rugby League – Inglaterra 2021

Masculino

Grupo A: Inglaterra, Samoa, França e Grécia

Grupo B: Austrália, Fiji, Escócia e Itália

Grupo C: Nova Zelândia, Líbano, Jamaica e Irlanda

Grupo D: Tonga, Papua Nova Guiné, Gales e Ilhas Cook

Feminino

Grupo A: Inglaterra, Papua Nova Guiné, Canadá e Brasil

Grupo B: Austrália, Nova Zelândia, França e Ilhas Cook

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?