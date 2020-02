O ano de 2020 promete ser ainda mais forte para o XV feminino e fevereiro fecha com amistoso entre Barbarians e as visitantes do Band Saracens, em Americana no dia 29/02.

Barbarians é composto atualmente por membros do Piratas, Piracicaba, Garra, Gorilla, Rio Claro e região. O Band Saracens se mantém na ativa com o time feminino e é uma das principais forças do país no sevens, sendo campeã do Super Sevens 2019.

Amistoso XV Feminino

Data: Dia 29/02/2020 às 13h30

Local: Av Campos do Jordão, 750 – Americana – São Paulo