ARTIGO COM VÍDEO – A segunda divisão do rugby das Américas, o Americas Rugby Challenge, inaugurado em 2018, teve a definição de seus participantes de 2019. A competição ainda não teve suas datas anunciadas, mas seguirá com 4 seleções: Colômbia (atual campeã), Paraguai, México e agora a debutante Ilhas Cayman.

Neste sábado, o pequeno arquipélago de apenas 60 mil habitantes (e famoso paraíso fiscal do Caribe) fez história e derrotou em casa a Guiana (que jogou o Americas Challenge em 2018 e ficou na lanterna) por nada menos que 58 x 14 na Repescagem de promoção e rebaixamento.

Depois de serem as melhores do Rugby Americas North Championship, as Tarnishing Turtles (as Tartarugas Manchadas) garantiram a promoção ao Challenge.