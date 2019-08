O sistema de promoção e rebaixamento será mesmo introduzido entre a primeira e a segunda divisões das Américas, isto é, entre o Americas Rugby Championship e o Americas Rugby Challenge. O sistema teria início em 2020, com o próximo Americas Rugby Championship já valendo rebaixamento, com seu último colocando encarando repescagem contra o campeão do Challenge. Já as edições de 2021 e 2022 do Americas Rugby Championship somadas contarão como Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, o que reforça a ideia de que o torneio de 2020 já é parte do sistema de Eliminatórias.

A informação foi dada pelo novo presidente da Federação Chilena de Rugby, Cristian Rudloff, em entrevista a um programa da CDO, Canal Deportivo Olimpico do Chile (minuto 25).

O Campeonato Sul-Americano, segundo o dirigente chileno, não acabaria, mas ganharia caráter de desenvolvimento.

MLR vs SLAR

A nova Super Liga Sul-Americana (SLAR), a liga profissional que terá início em 2020, sendo disputada por franquias dos países sul-americanos entre março e junho de 2020, de acordo com a mesma entrevista. A liga deverá ter 10 rodadas, seguidas de semifinais e final, como já era especulado, e o presidente da Chile Rugby ainda comentou que um duelo anual entre o campeão da SLAR e o campeão da MLR (a liga norte-americana) deverá ocorrer na sequência – algo também anteriormente sugerido.

Corinthians e Fluminense na SLAR? Calma lá

Rudloff falou ainda sobre o projeto da liga e sobre os avanços da franquia chilena, considerada uma das mais avançadas até o momento, por ser, na prática, a própria seleção do país. O Brasil terá duas franquias, uma em São Paulo e uma no Sul do país, com Florianópolis sendo citada como a principal opção. O dirigente chileno falou no Fluminense, no entanto a informação não se confirma.

A possibilidade existente de Corinthians e Fluminense serem as franquias brasileiras foi sugerida pelo dirigente chileno no programa (minuto 25 do vídeo abaixo). No entanto, a Agustín Danza, CEO da Confederação Brasileira de Rugby, foi contatado pelo Portal do Rugby e afirmou que não há nada definido ainda e que contatos foram feitos com outros clubes de futebol, não apenas os clubes citados pelo chileno. Nos últimos meses vem sendo ventilado que além de São Paulo a outra cidade que deverá receber uma franquia brasileira seria Florianópolis – e não o Rio de Janeiro.

A SLAR vem buscando parcerias em todos os países com equipes de rugby. Peñarol e Nacional deverão assumir as duas franquias uruguaias e o Olímpia está fortemente vinculado a uma franquia paraguaia para o futuro.

Entrevista na íntegra: