A Americas Rugby, entidade responsável pelo Americas Rugby Championship, confirmou o cancelamento da edição 2020 em seu formato atual da competição que une Brasil, Argentina XV, Uruguai, Chile, Canadá e Estados Unidos desde 2016.

A entidade ressaltou que o motivo da decisão são os estágios distintos de cada países da região na luta contra a pandemia, mas abriu a possibilidade para a realização de algum torneio regional no último trimestre.

Além do Americas Rugby Championship principal, foram igualmente cancelados o Americas Rugby Challenge (a 2ª divisão, que conta com Colômbia, Paraguai e México) e as respectivas competições M20. Isto significa que a estreia do Brasil no novo Americas Rugby Challenge M20 também não ocorrerá neste ano.

🚨 Today, Rugby Americas CEO Dan Payne announced that the 2020 @AmericasRCh & Americas Rugby Challenge – senior and U-20 – competitions will not take place this year in their current format due to the COVID-19 pandemic. https://t.co/vDrNF5ETph#ARC2020 @WorldRugby @WorldRugby_ES pic.twitter.com/2FiKbS3TYl — AmericasRugbyCh (@AmericasRCh) July 6, 2020

Recentemente, o futuro das competições da Americas Rugby a partir de 2021 foi colocado na incerteza pelo presidente da Sudamerica Rugby, Sebastián Piñeyrua, que colocou em dúvida se a América do Sul seguirá interessada em competições com os norte-americanos, após o Canadá ter votado contra Agustín Pichot nas eleição para presidente do World Rugby.