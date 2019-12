Foram oficialmente confirmadas as datas das disputas do Americas Rugby Championship de 2020. Como já era sabido, a competição migrou de fevereiro-março para agosto-setembro e a partir de 2020 o último colocado deverá realizar uma repescagem de rebaixamento contra o campeão do Americas Rugby Challenge, a segunda divisão das Américas, que também teve confirmadas suas datas.

No Americas Rugby Championship de 2020 o Brasil receberá a Argentina XV no dia 29 de agosto e os Estados Unidos no dia 5 de setembro. Os Tupis ainda enfrentarão fora de casa Uruguai (15 de agosto), Canadá (22 de agosto) e Chile (12 de setembro), naquele que é o calendário mais complicado que o Brasil já teve.

Segunda divisão mais empolgante

O Americas Rugby Challenge será todo em agosto (dias 22, 26 e 30), com a participação de Colômbia, Paraguai, México e uma quarta seleção a definir. A repescagem será em novembro, em dia a confirmar.

A princípio, como as temporadas 2021 e 2022 do Americas Rugby Championship valerão como Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, a temporada 2020 já contará como parte das Eliminatórias, pois para seguirem nas disputas pelo Mundial Brasil, Uruguai, Chile, Canadá e Estados Unidos não poderão ser rebaixados. Por outro lado, para Colômbia, Paraguai e México precisariam da promoção para seguirem sonhando com o Mundial. Tal informação sobre as Eliminatórias não foi ainda confirmada oficialmente, mas tudo indica que será essa a situação;

Calendário do Americas Rugby Championship 2020: