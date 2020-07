Tempo de leitura: 2 minutos

Depois da Sudamérica Rugby colocar em xeque a continuidade do Americas Rugby Championship, o World Rugby deverá manter sua posição e confirmar que a competição que une as Américas seguirá e será o caminho das seleções da região nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. A informação é do uruguaio El Observador, pelo jornalista Ignacio Chans.

World Rugby se encamina a mantener la Americas Rugby Championship y que sea eliminatoria al Mundial, pero Sudamérica no se rinde. Situación del covid-19 puede jugar a su favor

Depois da eleição de Bill Beaumont para a presidência do World Rugby, apoiado pela Rugby Canada (a federação canadense) e de parte da Rugby Americas North para derrotar o argentino Agustín Pichot, o presidente da Sudamérica Rugby, Sebastián Piñeyrua, criticou duramente a América do Norte, afirmando que a posição do lado Norte do continente colocava em risco o projeto unificado das Américas, deixando claro que, com isso, a América do Sul não teria mais interesse na sequência do Americas Rugby Championship.

A posição parece ter mudado pela situação atual da pandemia e a competição volta ao horizonte. No entanto, a Sudamérica Rugby segue pleiteando que a América do Sul tenha uma vaga própria na Copa do Mundo. Com isso, as 2 vagas das Américas poderiam ser dadas ao melhor norte-americano e ao melhor sul-americano dentro do Americas Rugby Championship (sendo que a Argentina já está garantida no Mundial de 2023 e não disputaria tal vaga).

A proposta é que o Americas Rugby Championship seja disputado em agosto e setembro de 2021 e a somatória das edições 2021 e 2022 valeria como as Eliminatórias. Antes, todavia, pretende-se que haja um torneio Sul-Americano, envolvendo Paraguai e Colômbia, que conte como uma fase preliminar, para permitir que colombianos e paraguaios possam desafiar Uruguai, Chile e Brasil por um lugar no Americas Rugby Championship de 2021.

Com isso, a proposta de um Sul-Americano no fim de 2020 ganha importância, mas segue incerto pela questão sanitária de todo o continente em meio à pandemia.