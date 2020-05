O popular jogo da Nintendo Animal Crossing ganhou temática rugby. Agora estão disponíveis para download as camisas das seleções da Copa do Mundo de Rugby – e mais algumas outras.

O World Rugby divulgou a ação, que foi feita por um designer independente, mas que agora ganhou a chancela da entidade máxima do rugby. O movimento é significativo para o presidente da entidade, Bill Beaumont, uma vez que a aproximação com os jogos eletrônicos foi uma das pautas colocados candidato derrotado de oposição Agustín Pichot.

Criado em 2001, Animal Crossing tem mais de 40 milhões de cópias vendidas no mundo.

You asked, we answered 🐻

The latest wave of #AnimalCrossing RWC jerseys are available to download 🎮

Designs: @SylvieEnglish19 (Creator ID: MA-1657-9038-4222)#ACNH @animalcrossing pic.twitter.com/JRsjR8glOR

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) May 18, 2020