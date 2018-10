Um ciclone laranja que provoca tempestades onde quer que vá. Esse é o resumo do ano do Tornados de Indaiatuba, que viveu uma verdadeira maratona de jogos nos últimos meses, jogando semana após semana e conquistando todos os seus objetivos. No sábado passado, o clube do interior paulista fechou seu 2018 de forma perfeita conquistando o título da Taça Tupi em um jogão de arrepiar em Caxias do Sul, com direito a virada no lance final para os laranjas triunfarem por épicos 28 x 27. Depois do título e da promoção ao Paulista Série A, Indaiatuba também ficou com a taça na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O Serra Gaúcha estava forte. O clube de Caxias do Sul tinha campanha perfeita na Taça Tupi e jogava em casa, levando belíssimo público ao Estádio Municipal. Os gaúchos começaram mostrando sua força com o primeiro try em grande estilo, mostrando apoio, continuidade, quebrando tackles e mantendo a bola viva até o oitavo Crippa marcar aos 5′ de partida.

O Tornados respondeu 10 minutos depois com try bem construído e finalizado pelo fullback artilheiro Sandrinho. Mas a resposta dos donos da casa foi imediata com try do ponta Luciano “Ronaldo” aos 19′, quebrando o bom momento dos paulistas, que estavam dominando a posse de bola. E antes do intervalo a linha caxiense funcionou de novo com outro ponta Joilson marcando. 19 x 07 na pausa, com o Tornados ainda reduzido a 14 homens por amarelo.

O segundo tempo largou com mais pressão do time da casa, que teve um try anulado por passe para a frente. Quem não faz, leva, e aos 50′ Clodoaldo marcou o segundo try para o Tornados, na base do pick and go. A resposta, todavia, foi instantânea e Juca chutou penal certeiro.

Mas os laranjas cresceram e, aos 56′, o jogo de mãos encaixou e novamente Sandrinho cruzou o in-goal para deixar o jogo em eletrizantes 22 x 21. O Serra Gaúcha não acusou o golpe, foi para cima e conseguiu precioso try aos 61′ com o jovem pilar Neymar cravando novo try que dava 6 pontos de frente aos donos da casa. Logo depois, no entanto, o Serra Gaúcha foi reduzido a 14 homens por amarelo. Ainda assim, o time de Caxias manteve sólida defesa e teve chance de ouro para fechar a vitória com penal. Mas a opção por tentar o try ao invés dos 3 pontos foi feita. E não de certo. O Serra teve novo amarelo aos 78′ e, na última bola, Marcelo “Didi” Amato acertou um tackle preciso anulando o contra ataque que seria decisivo para os gaúchos e causando knock on. O Scrum alvilaranja empurrou e o Amato mais novo, Alcino “Tesouro”, puxou forças sobrenaturais e disparou por meio campo, selando com chave de ouro seu título de tryman do campeonato. O artilheiro Sandrinho acertou o chute e fechou os 28 pontos.

O clube de Indaiatuba agora tira férias do XV com missão cumprida, enquanto o Serra Gaúcha se prepara para um último jogo, contra o San Diego, pela Repescagem de Promoção e Rebaixamento, valendo vaga no próximo Super 16.

Serra Gaúcha 27 x 28 Tornados

Árbitro: Braz Magaldi

Local: Campo Municipal Antônio Barroso Filho – Caxias do Sul, RS

Serra Gaúcha

Tries: Crippa, Joilson, Ronaldo e Neymar

Conversões: Juca (2)

Penais: Juca (1)

Tornados

Tries: Sandrinho (2), Clodoaldo e Alcino

Conversões: Sandrinho (4)