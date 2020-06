ARTIGO COM VÍDEOS – Em 2021, a Copa do Mundo de Rugby voltará com sua 9ª edição feminina. O XV feminino evoluiu demais nos últimos anos, portanto, que tal entrar no clima do próximo ano vendo as duas últimas finais da competição?





Copa do Mundo Feminina



Ano Sede Campeão Vice campeão 3º colocado 4º colocado 1991 Gales Estados Unidos Inglaterra França Nova Zelândia 1994 Escócia Inglaterra Estados Unidos França Gales 1998 Holanda Nova Zelândia Estados Unidos Inglaterra Canadá 2002 Espanha Nova Zelândia Inglaterra França Canadá 2006 Canadá Nova Zelândia Inglaterra França Canadá 2010 Inglaterra Nova Zelândia Inglaterra Austrália França 2014 França Inglaterra Canadá França Irlanda 2017 Irlanda Nova Zelândia Inglaterra França Estados Unidos 2021 Nova Zelândia - - - - Ranking Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares Nova Zelândia 5 0 1 0 Inglaterra 2 5 1 0 Estados Unidos 1 2 0 1 Canadá 0 1 0 3 França 0 0 6 1 Austrália 0 0 1 0 Irlanda 0 0 0 1 Gales 0 0 0 1