A eleição vem ai. Mas um dia antes você vai tem compromisso marcado com o melhor do rugby mundial na ESPN. Tem dois jogaços no sábado, começando com o superclássico mundial entre África do Sul e Nova Zelândia – é mais um Springboks contra All Blacks de arrepiar. Ao vivo na ESPN2.

Depois, tem a despedida dos Pumas do Rugby Championship 2018 recebendo os Wallabies, também com exibição da ESPN2.

E tem muita Premiership inglesa também no Watch ESPN, com 3 jogaços entre sexta e sábado, incluindo o clássico de Londres entre Harlequins e Saracens.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 05 de outubro

15h30 – Gallagher Premiership – Bath x Exeter Chiefs – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 06 de outubro

11h00 – Gallagher Premiership – Wasps x Gloucester – Watch ESPN AO VIVO

12h00 – The Rugby Championship – Springboks x All Blacks – ESPN2 AO VIVO

15h30 – Gallagher Premiership – Harlequins x Saracens – Watch ESPN AO VIVO

19h30 – The Rugby Championship – Pumas x Wallabies – ESPN2 AO VIVO

Domingo, dia 07 de outubro

04h00 – The Rugby Championship – Springboks x All Blacks – ESPN Extra VT

06h00 – The Rugby Championship – Pumas x Wallabies – ESPN Extra VT

12h00 – The Rugby Championship – Springboks x All Blacks – ESPN VT]

12h25 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – inédito