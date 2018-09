A Série Mundial de Sevens Feminina de 2018-19 começará antes da masculina. O pontapé inicial para o circuito será em Denver, nos Estados Unidos, nos dias 20 e 21 de outubro, sendo que a temporada valerá simplesmente 4 vagas nos Jogos Olímpicos de 2020.

A primeira etapa é uma novidade, já que os EUA não sediaram nenhum torneio na temporada 2017-18. E por ser nas Américas havia a dúvida se a equipe convidada do torneio poderia ser o Brasil, melhor time sul-americano. Porém, a etapa dos EUA terá como convidado o México, uma vez que a vaga foi destinado a um time da América do Norte/Caribe. A América do Sul terá vaga de convidado apenas na etapa do Canadá, que rolará em maio.

Vale lembrar que cada torneio do circuito feminino tem 12 seleções, sendo 11 fixas e 1 convidada. As 11 fixas da temporada são Austrália, Nova Zelândia, Fiji, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, França, Espanha, Rússia e China.

- Continua depois da publicidade -

Etapa dos Estados Unidos

Grupo A: Austrália, Rússia, Espanha e México

Grupo B: Nova Zelândia, Estados Unidos, Inglaterra e China

Grupo C: França, Canadá, Irlanda e Fiji

Série Mundial de Sevens Feminina 2018-19

Etapa 1 – Glendale (Denver), Estados Unidos – dias 20 e 21 de outubro de 2018

Etapa 2 – Dubai, Emirados Árabes Unidos – dias 29 e 30 de novembro de 2018

Etapa 3 – Sydney, Austrália – dias 1º a 03 de fevereiro de 2019

2ª divisão – Hong Kong, Hong Kong (China) – dias 05 a 07 de abril de 2019

Etapa 4 – cidade a definir, Japão – dias 20 e 21 de abril de 2019

Etapa 5 – Langford (Victoria), Canadá – dias 11 e 12 de maio de 2019

Etapa 6 – Paris, França – dias 31 de maio a 3 de junho de 2019