O astro australiano Toby James Smith decidiu aposentar-se do rugby em 2019. Com histórico nas seleções da Nova Zelândia Sub-20 e Austrália, o atleta vinha sofrendo com concussões e preferiu por terminar sua carreira.

Cuidado com a saúde vira prioridade

A carreira de Smith começou no ano de 2008, quando ele atuou pelo Waikato até 2013. Além disso, no ano de 2010, Toby também esteve presente no grupo do Chiefs, onde permaneceu por 3 anos.

Em 2014 Smith foi para o Rebels, onde teve 50 aparições e marcou 15 pontos. James permaneceu até 2017 no Melbourne, onde atingiu uma de suas melhores estatísticas em sua carreira.

Também entre 2014 e 2017 o jogador australiano atuou pelo Melbourne Rising, onde apareceu 14 vezes, mas não conquistou pontos. Em 2018 James foi para o Hurricanes, onde decidiu por se aposentar.

Em seus comentários sobre a aposentadoria, Smith destacou que pretende cuidar de sua saúde, já que teve casos de concussão recentes. E seu último treinador, John Plumtree, destacou a qualidade de Toby para o elenco e como isso pode impactar o futuro do time do Hurricanes.

“Muito além das lesões e concussão, o Toby foi fantástico para o Hurricanes na semifinal do Super Rubgy 2019.” – comentou Plumtree. “Certamente sentiremos falta dele, mas o bem-estar do atleta precisa continuar sendo prioridade.”

Novos nomes chegam para substituir Smith

Smith sabe que a decisão dele é difícil, mas entende que precisa dar o próximo passo, seguindo adiante, apesar do amor ao esporte. “Estou tomando uma decisão difícil de sair do jogo que eu amo e que me deu tantas experiências incríveis, onde fiz grandes amigos.” – comentou Toby.

“Estou com problemas constantes de concussão e, por mais que esteja sem sintomas agora, não quero ter riscos.” – explicou Smith. “Sou grato pelo apoio que tive do Hurricanes e agora estou esperando pelos próximos desafios.”

Enquanto Smith deixa o elenco do Hurricanes, novos atletas foram anunciados pelo time, dentre eles Pouri Rakete-Stones, Tyrel Lomax, Scott Scrafton e Devan Flanders. A expectativa é que isso impacte positivamente as apostas esportivas online do Melbourne.

