O Six Nations foi abalado com o adiamento de dois jogos de sua rodada final: França x Irlanda e Itália x Inglaterra. Porém, Gales x Escócia irá acontecer e estará na tela da ESPN.

Enquanto isso, a rodada do Super Rugby segue completa no Watch ESPN entre sexta e domingo, com destaque para a volta dos Jaguares a Buenos Aires.

A SLAR segue de fora da programação da ESPN para o Brasil. A liga continuará sendo exibida por seu YouTube oficial (clique aqui), sendo que nesta sexta-feira tem a estreia do Corinthians na competição.

Enquanto isso, no sábado, a TV NSports (clique aqui) dará o pontapé inicial para as transmissões do rugby brasileiro de clubes, com a largada do Paulista Série A. Tem Poli contra SPAC!

*Horários de Brasília

Guinness Six Nations

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 13 França 4 13 Escócia 4 10 Irlanda 3 9 Gales 4 7 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Women’s Six Nations

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 19 França 3 11 Irlanda 3 9 Itália 2 4 Escócia 2 1 Gales 4 1

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 6 20 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 5 18 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 5 18 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 5 18 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 5 17 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 6 17 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 6 15 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 5 13 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 6 13 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 6 8 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 5 6 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 5 5 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 5 5 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 5 5 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 5 4

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;