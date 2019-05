ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14 tem seus confrontos de semifinais e a Irlanda está com tudo na competição, com nada menos que 3 dos 4 times que seguem na busca pelo título da liga.

Neste sábado, os olhares estiveram sobre Limerick e Belfast, onde foram jogadas as duas repescagens que definiam os dois últimos semifinalistas. No primeiro jogo do dia, os irlandeses do Munster derrotaram a sensação italiana do Benetton Treviso em jogo dramático de 15 x 13 e, na sequência, em dérbi irlandês, o Ulster despachou o Connacht por 21 x 13. Com os resultados, Leinster e Munster farão na semifinal um superclássico irlandês, ao passo que o Ulster irá à Escócia desafiar o Glasgow.

Irlanda fervendo e vibrando

- Continua depois da publicidade -

Pela primeira vez na história um time da Itália chegou ao mata-mata do PRO14, a liga os melhores times de Irlanda, Gales, Escócia e Itália – além de equipes da África do Sul.

O feito coube ao Benetton Treviso, mas o desafio do time do Vêneto não era nada simples, tendo que visitar o poderoso Munster. E os italianos realizaram um jogo memorável, caindo no detalhe. O Munster pressionou no primeiro tempo, parou na defesa italiana e se viu atrás no marcador no intervalo por try de Ratuva Tavuyara para o Benetton, 10 x 03. Tommaso Allan ainda ampliou a frente alviverde com penal na segunda etapa, mas o os 20 minutos finais tiveram nome: JJ Hanrahan. O abertura reserva do Munster entrou em cena na reta final da partida e chutou 3 penais certeiros, incluindo um de longa distância aos 76′ para virar o jogo e garantir o triunfo vermelho. 15 x 13.



Já em Belfast, capital da Irlanda do Norte, o Ulster fez a alegria de sua sofrida torcida vencendo o valente Connacht por 21 x 13, no último jogo do capitão Rory Best com a camisa do Ulster no estádio de Ravenhill. O jogo foi uma dura batalha com o Ulster marcando o primeiro try aos 14′, com o asa Timoney. Cooney e Carty trocaram penais e o duelo foi ao intervalo em 11 x 03 para os donos da casa. No segundo tempo, Bundee Aki rompeu para o try do Connacht que pôs fogo no jogo. Cooney e Carty trocaram penais e a batalha entrou nos instantes finais em 14 x 13 para o Ulster. Foi somente aos 77′ que o oitavo sul-africano Marcell Coetzee, ex Springboks, cravou o try da vitória norte-irlandesa.





Assista ao PRO14 na FLO!

A FloRugby está já disponível para o público brasileiro oferecendo as transmissões ao vivo do PRO14 e do Rugby Europe Championship. Os pacotes – que incluem todos os demais esportes (lutas, atletismo, futebol, futebol americano, vôlei e outros) – vão de 30 dólares (R$110, mensal) a 150 dólares (R$550, assinatura anual). Curtiu? Clique aqui, conheça mais e assine já!

*Horários de Brasília

Sábado, dia 04 de maio

15 13

Munster 15 x 13 Benetton Treviso, em Limerick

21 13

Ulster 21 x 13 Connacht, em Belfast

Semifinais

Dia 17/05 – Glasgow Warriors x Ulster, em Glasgow

Dia 18/05 – Leinster x Munster, em Dublin

Final

Dia 25/05 – em Glasgow