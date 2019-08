A Copa do Mundo de Rugby já bateu recorde de solicitações de ingressos. A competição superou o Mundial de 2015, na Inglaterra, atingindo a marca de 5,5 milhões de solicitações de ingressos, e já ultrapassou a marca dos 1,8 milhões de ingressos vendidos, atingindo 85% do número de ingressos disponíveis até o momento – com um novo pacote de ingressos devendo ser aberto em breve. Ao todo, 1/3 dos ingressos são destinados a fãs internacionais e o restante ao público japonês.

O CEO do World Rugby, o australiano Brett Gosper, disse à imprensa que a escolha do Japão havia sido uma aposta e, lógico, com risco, mas que acabou já se tornando um sucesso. O dirigente ainda comentou que a opção por escolher duas sedes de uma só vez na mesma eleição (Inglaterra 2015 e Japão 2019) foi positiva por ter mesclado uma alternativa de risco baixo e retorno certo (Inglaterra) com uma aposta (Japão).