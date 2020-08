Tempo de leitura: 1 minuto

Fundado em 2010, o Apucarana Rugby vem estabelecendo uma importante relação com a prefeitura do município, localizado no norte do Paraná.

Na última semana, membros da diretoria do clube foram recebidos pelo atual Secretário de Esportes do município, José Marcelino da Silva, o Grilo. O clube apresentou suas metas e demandas, obtendo como resposta a continuidade da parceria já existente. Entre os pontos positivos da reunião estão a assinatura de termo de cessão para continuidade do uso exclusivo do campo do Complexo Esportivo do Lagoão e de uma sala no mesmo local para uso como sede do clube. O campo apresenta dimensões adequadas para prática do Rugby e recebe manutenção periódica por parte da secretaria de esportes.