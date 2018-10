ARTIGO COM VÍDEOS – O rugby de seleções foi movimentado neste sábado com a final da Taça Prata (2ª divisão) da Copa da África e com nada menos que 6 jogos pelas divisões inferiores da Rugby Europa.

Na África, a Argélia segue sua ascensão meteórica e conseguiu sua inédita promoção à 1ª divisão da Copa da África vencendo fora de casa a Zâmbia por indiscutíveis 31 x 00. Com isso, a Argélia se somará a Namíbia, Quênia, Uganda, Zimbábue e Tunísia na Copa Ouro de 2019.

Já na Europa, a grande sensação foi a Suécia, que atropelou a Moldávia na primeira partida das duas seleções pela Conference 1, torneio de promoção para o Trophy (o “Six Nations C”). Os suecos não deram chances aos moldavos (que jogaram o Trophy na temporada passada) aplicando 80 x 06. Croácia, que fez 46 x 24 em casa sobre o Chipre, e Malta, que colocou 21 x 14 fora de casa em Israel, também venceram pela divisão.

Pela Conference 2, o destaque foi a Eslovênia, que venceu fácil Andorra por 48 x 14, enquanto a Letônia largou com vitória sobre a Finlândia, 24 x 07.

Copa da África – Taça Prata

Final

Zâmbia 00 x 31 Argélia, em Mufulira

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe 2018-19

Grupo Norte

Suécia 80 x 06 Moldávia, em Norrköping



Grupo Sul

Croácia 46 x 24 Chipre, em Split



Israel 14 x 21 Malta, em Netanya



Seleção Jogos Pontos Suécia 1 5 Ucrânia 1 4 Hungria 0 0 Luxemburgo 1 0 Moldávia 1 0

Seleção Jogos Pontos Croácia 2 10 Malta 1 4 Israel 1 1 Chipre 1 0 Bósnia-Herzegóvina 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão do Grupo Sul enfrentará o campeão do Grupo Norte valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Rugby Europe Conference 2 – 3ª divisão da Rugby Europe 2018-19

Grupo Norte

Letônia 24 x 07 Finlândia, em Riga

Grupo Sul

Eslovênia 48 x 14 Andorra, em Ljubljana

Seleção Jogos Pontos Letõnia 1 4 Noruega 1 4 Finlândia 2 4 Áustria 1 1 Dinamarca 1 1

Seleção Jogos Pontos Eslovênia 1 5 Bulgária 1 4 Eslováquia 0 0 Sérvia 1 0 Andorra 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);

- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).