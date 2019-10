ARTIGO COM VÍDEO – Neste fim de semana, a Argentina conheceu seus oito classificados às quartas de final do Nacional de Clubes, máxima competição do país.

O Nacional de Clubes contou com 24 times divididos em 8 grupos com 3 times, sendo 4 grupos só com times de Buenos Aires (URBA) e 4 com clubes do Interior. Cada time fez 3 partidas ao todo, enfrentando apenas clubes de outro grupo, o que significou, por exemplo, o invicto Alumni, da URBA, sendo eliminado e o Marista, de Mendoza, com apenas uma vitória, avançando.

SIC, Belgrano, Hindú e Pucará foram os times da URBA classificados, ao passo que Rosario dominou o interior, produzindo 3 classificados: Jockey Club, Duendes e GER. O único intruso foi o Marista, que representará Mendoza, depois de muito tempo, entre os melhores do país. Os clubes de Córdoba e Tucumán, sempre entre os favoritos, não conseguiram avançar.





Nacional de Clubes – Campeonato Argentino

SIC 43 x 22 Duendes

Natación y Gimnasia 37 x 40 CASI

San Luis 76 x 05 Los Tarcos

Belgrano 54 x 19 Urú Curé

Tucumán RC 30 x 28 CUBA

Regatas 21 x 25 Jockey de Rosario

Marista 40 x 43 Hindú

Alumni 52 x 37 Jockey de Córdoba

Tucumán Lawn Tennis 35 x 50 La Plata

GER 27 x 10 Pucará

Newman 68 x 14 Mar del Plata

Córdoba Athletic 39 x 38 Atlético del Rosario

Clubes Cidade/União Jogos Pontos Grupo A SIC San Isidro/Buenos Aires 3 11 CASI San Isidro/Buenos Aires 3 10 San Luis La Plata/Buenos Aires 3 8 Grupo B Duendes Rosario/Rosario 3 8 Natación y Gimnasia Tucumán/Tucumán 3 7 Los Tarcos Tucumán/Tucumán 3 0 Grupo C Belgrano Buenos Aires/Buenos Aires 3 12 Regatas Bella Vista San Miguel/Buenos Aires 3 5 CUBA Buenos Aires/Buenos Aires 3 1 Grupo D Jockley Club de Rosario Rosario/Rosario 3 10 Tucumán RC Tucumán/Tucumán 3 9 Urú Curé Rio Cuarto/Córdoba 3 5 Grupo E Hindú Tigres/Buenos Aires 3 14 Alumni Malvinas Argentinas/Buenos Aires 3 11 La Plata La Plata/Buenos Aires 3 11 Grupo F Marista Mendoza/Cuyo 3 7 Tucumán Lawn Tennis Tucumán/Tucumán 3 1 Jockley Club de Córdoba Córdoba/Córdoba 3 0 Grupo G Pucará Burzaco/Buenos Aires 3 9 Newman Benavidez/Buenos Aires 3 5 Atlético del Rosario Rosario/Rosario 3 2 Grupo H GER Rosario/Rosario 3 13 Córdoba Athletic Córdoba/Córdoba 3 9 Mar del Plata Mar del Plata/Mar del Plata 3 4



Quartas de final

Dia 02 de novembro

Jockey Rosario x SIC, em Rosario

Duendes x Belgrano, em Rosario

Hindú x GER, em Tigre

Pucará x Marista, em Burzaco