Em entrevista ao jornal Telegraph, Agustín Pichot, atual vice presidente do World Rugby a um dos representantes da Argentina no Conselho da entidade (e candidato a presidência para 2020-24), confirmou que o país desistirá de sua candidatura para ser sede da Copa do Mundo de 2027.

A Argentina dará seu apoio à candidatura da Austrália, que, até o momento, é a única candidata oficial a receber o evento. A eleição para a sede de 2027 será no ano que vem o evento vem sendo considerado como crucial para salvar financeiramente o rugby australiano e reverter o declínio do esporte no país.

A Copa do Mundo de 2023 será na França.

Mundial 2031 para os argentinos?

Pichot não comentou sobre o assunto, mas especula-se que a Argentina possa ganhar força para receber o Mundial de 2031. O país é candidato a sede da Copa do Mundo de Futebol de 2030 (em conjunto com Uruguai, Paraguai e Chile) e, caso seja eleita pela FIFA, já contaria em 2031 com toda a infraestrutura pronta para a Copa do Mundo de Rugby.