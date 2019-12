As areia de Ipanema, no Rio, foram palco neste sábado da 6ª edição do Desafio Internacional de Beach Rugby organizado pela Confederação Brasileira de Rugby. Foram dois triangulares (feminino e masculino) de turno e returno entre Brasil, Argentina e Uruguai.

No torneio masculino, o Brasil segue sem conquistar o título em praias cariocas, com os brasileiros conquistando duas vitórias sobre o Uruguai, mas sofrendo duas derrotas para a Argentina, que se sagrou campeã pela 5ª vez.

Entre as mulheres, a Argentina voltou a mostrar sua evolução e ficou com o título na base do saldo de pontos, perdendo o primeiro jogo para o Brasil, mas triunfando na segunda partida por contundentes 6 x 3, que asseguraram o segundo ttítulo consecutivo para as Pumas em Ipanema – e o segundo ano sem conquista nas areias para o Brasil.

Beach Rugby é isso aí… areia para todos os lados e muita força também! 👊🏽💪🏽#BeachRugby #VemProRugby #GovRJ pic.twitter.com/r6fkKByt7i — Brasil Rugby (@brasilrugby) December 14, 2019

- Continua depois da publicidade -

14h00 – Brasil 6 x 5 Uruguai – Masculino

14h12 – Brasil 5 x 4 Uruguai – Feminino

14h50 – Uruguai 1 x 7 Argentina – Masculino

15h05 – Uruguai 3 x 7 Argentina – Feminino

15h55 – Brasil 5 x 8 Argentina – Masculino

16h07 – Brasil 5 x 3 Argentina – Feminino

16h29 – Brasil 9 x 9 Uruguai – Masculino

16h41 – Brasil 4 x 3 Uruguai – Feminino

17h03 – Uruguai 2 x 7 Argentina – Masculino

17h15 – Uruguai 3 x 7 Argentina – Feminino

17h37 – Brasil 05 x 10 Argentina – Masculino

17h49 – Brasil 3 x 6 Argentina – Feminino

Histórico

Ano Campeão Feminino Campeão Masculino 2014 Brasil Argentina 2015 Brasil Argentina 2016 Brasil Uruguai 2017 Brasil Argentina 2018 Argentina Argentina 2019 Argentina Argentina

Brasil

Masculino

Cleber Dias (Poli), Daniel Sancery (Argentina), Douglas Rauth (Curitiba), Gabriel Paganini (Band Saracens), Kauã Guimarães (Pasteur), Laurent Bourda-Couhet (Band Saracens), Leonardo Ceccarelli (Jacareí) e Robert Tenório (Poli);

Feminino

Letícia Martins (Band Saracens), Marcelle Souza (Guanabara), Natália Jonck (sem clube – CBRu), Nicoly Gonçalves (USP), Rúbia Domingos (USP), Silvanna Oliveira (Leoas), Suzana Rodrigues (Niterói) e Thalita da Silva (Delta);