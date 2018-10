Entre sábado e segunda-feira, o CASI, em San Isidro, Grande Buenos Aires, foi o palco para o rugby sevens dos Jogos Olímpicos da Juventude, a Olimpíada Juvenil, que está rolando pela primeira vez na Argentina – e pela primeira vez na América do Sul. Foi a segunda edição do evento que contou com o sevens M18 e os medalhistas foram inéditos.

No masculino, a festa foi caseira, com a Argentina conquistando a medalha de ouro de forma invicta vencendo a França na grande final por 24 x 14. Já o bronze ficou com o Japão que superou a África do Sul em resultado promissor para os asiáticos de 28 x 05.

No feminino, o outro ficou com a Nova Zelândia, que passou pela França por 15 x 12 na decisão, significando duas medalhas de prata para o sevens francês nos Jogos. O bronze foi do Canadá, que venceu a brava Colômbia na decisão por suados 24 x 19.

A edição 2022 dos Jogos Olímpicos da Juventude será em Dakar, Senegal.

1ª fase

Sábado

Nova Zelândia 53 x 00 Tunísia – F

França 47 x 00 Colômbia – F

Canadá 24 x 15 Cazaquistão – F

África do Sul 12 x 14 Japão – M

Estados Unidos 00 x 38 França – M

Argentina 50 x 07 Samoa – M

Nova Zelândia 38 x 05 Colômbia – F

França 45 x 00 Cazaquistão – F

Canadá 50 x 07 Tunísia – F

África do Sul 12 x 17 França – M

Estados Unidos 24 x 24 Samoa – M

Argentina 45 x 00 Japão – M

Domingo

Nova Zelândia 26 x 12 França – F

Canadá 27 x 10 Colômbia – F

Tunísia 05 x 24 Cazaquistão – F

África do Sul 19 x 12 Estados Unidos – M

Argentina 29 x 12 França – M

Japão 29 x 00 Samoa – M

Nova Zelândia 20 x 05 Canadá – F

França 41 x 00 Tunísia – F

Colômbia 36 x 00 Cazaquistão – F

África do Sul 05 x 34 Argentina – M

Estados Unidos 17 x 17 Japão – M

França 15 x 10 Samoa – M

Segunda-feira

Nova Zelândia 32 x 05 Cazaquistão – F

França 33 x 19 Canadá – F

Colômbia 15 x 07 Tunísia – F

África do Sul 31 x 07 Samoa – M

Estados Unidos 14 x 22 Argentina – M

França 29 x 14 Japão – M

País Jogos Pontos Masculino Argentina 5 15 França 5 13 Japão 5 10 África do Sul 5 9 Estados Unidos 5 7 Samoa 5 6 Feminino Nova Zelândia 5 15 França 5 13 Canadá 5 11 Colômbia 5 9 Cazaquistão 5 7 Tunísia 5 5

5º lugar Feminino: Cazaquistão 12 x 00 Tunísia

5º lugar Masculino: Estados Unidos 24 x 14 Samoa

Medalha de Bronze Feminina: Canadá 24 x 19 Colômbia

Medalha de Bronze Masculina: Japão 28 x 05 África do Sul

Medalha de Ouro Feminina: Nova Zelândia 15 x 12 França

Medalha de Ouro Masculina: Argentina 24 x 14 França