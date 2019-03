O Carnaval não terá Six Nations, mas terá decisão no Americas Rugby Championship! O Brasil irá a campo contra o Chile em Jundiaí no fim da tarde de sábado, mas as atenções estarão antes para o jogo da noite de sexta para sábado, quando o Canadá receberá a Argentina XV, em jogo que poderá dar o título antecipado aos argentinos, em caso de vitória bonificada. E na noite de sábado para domingo haverá o duelo entre Estados Unidos e Uruguai.

Já na Europa, os olhares estarão sobre o Rugby Europe Championship, que viverá sua terceira rodada. Os jogos de sábado interessarão ao Brasil por conta do Ranking. Os Tupís esperam por derrotas de Alemanha e Bélgica contra Rússia e Geórgia, respectivamente. Alemães e belgas jogarão em casa, mas russos e georgianos irão à Copa do Mundo e são favoritos. E no domingo tem o jogo mais interessante da rodada europeia, com a Espanha recebendo a Romênia, em confronto que pegou fogo no ano passado nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Argentina precisando de 5 pontos para o título



Jamais a Argentina XV foi derrotada pelo Canadá no Americas Rugby Championship. A viagem argentina ao Canadá deverá ser de frio e neve, como foi a chilena, mas a campanha dos comandados do novo técnico Ignacio Fernández Lobbe vem sendo irrepreensível, enquanto o Canadá sofreu derrotas contra Uruguai e Brasil, apresentando um desempenho fraco. Absoluto favoritismo, assim, do lado argentino, mas com uma preocupação: para a Argentina XV levar a taça será preciso o bônus ofensivo, isto é, uma vitória com ao menos 4 tries. Um triunfo sem bônus poderá não bastar para os argentinos, caso os EUA vençam o Uruguai com bônus.

O jogo entre Estados Unidos e Uruguai promete, pois os Teros confirmaram força máxima, com todos os seus atletas da Major League Rugby disponíveis. Os EUA, por sua vez, chegando em momento ruim, após serem atropelados pela Argentina XV e sofrerem sobremaneira contra o Brasil. Jamais o Uruguai venceu os EUA em solo norte-americano.

Os Tupis, por sua vez, são amplos favoritos diante do Chile e estão de olho nos resultados de Canadá e Uruguai para irem a Montevidéu na última rodada pensando em alcançarem o inédito 3º lugar no Americas Rugby Championship.

Rugby Europe Championship promissor



O Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”) começará no sábado com jogos que interessam ao Brasil pelo Ranking. A Alemanha receberá a Rússia em jogo que é de amplo favoritismo russo, apesar de ser em solo alemão. A Rússia está na Copa do Mundo e jamais perdeu da Alemanha, que por sua vez vive momento ruim e apenas pensa em não ser rebaixada. Na sequência, o jogo mais desigual opõe Bélgica e a líder e favorita Geórgia, com chances mínimas de uma zebra belga.

O domingo, por outro lado, reserva um embate imprevisível em Madri entre Espanha e Romênia. Os Leones venceram os romenos no último encontro, que valia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, quebrando o favoritismo do time do Leste. Agora, os romenos estão sedentos por darem a volta por cima e o duelo reserva estilos de jogo bem distintos, com os romenos mais fortes entre os forwards e os espanhóis mais competentes na linha.

*Horários de Brasília

Sábado, dia 02 de março

00h00 – Canadá x Argentina XV, em Langford/Victoria – Americas Rugby Championship – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Derek Summers (Estados Unidos)

Histórico: 5 jogos e 5 vitórias da Argentina XV. Último jogo: Argentina 40 x 15 Canadá, em 2018 (Americas Rugby Championship);

11h00 – Alemanha x Rússia, em Heidelberg – Rugby Europe Championship – FLO RUGBY AO VIVO

Árbitro: Ben Blain (Escócia)

Histórico: 10 jogos e 10 vitórias da Rússia. Último jogo: Alemanha 03 x 57 Rússia, em 2018 (Rugby Europe Championship);

12h00 – Bélgica x Geórgia, em Bruxelas – Rugby Europe Championship – FLO RUGBY AO VIVO

Árbitro: Ludovic Cayre (França)

Histórico: 4 jogos e 4 vitórias da Bélgica. Último jogo: Geórgia 47 x 00 Bélgica, em 2018 (Rugby Europe Championship);

18h00 – Brasil x Chile, em Jundiaí – Americas Rugby Championship – ESPN AO VIVO

Árbitro: Joaquin Montes (Uruguai)

Histórico: 27 jogos, 21 vitórias do Chile, 4 vitórias do Brasil e 2 empates. Último jogo: Brasil 28 x 12 Chile, em 2018 (Sul-Americano);

Domingo, dia 03 de março

00h00 – Estados Unidos x Uruguai, em Tukwila/Seattle – Americas Rugby Championship – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Pablo de Luca (Argentina)

Histórico: 17 jogos, 14 vitórias dos Estados Unidos, 2 vitórias do Uruguai e 1 empate. Último jogo: Uruguai 19 x 61 Estados Unidos, em 2018 (Americas Rugby Championship);

08h45 -Espanha x Romênia, em Madri – Rugby Europe Championship – FLO RUGBY AO VIVO

Árbitro: Adam Jones (Gales)

Histórico: 37 jogos, 34 vitórias da Romênia e 3 vitórias da Espanha. Último jogo: Espanha 22 x 10 Romênia, em 2018 (Rugby Europe Championship);

Classificações

Americas Rugby Championship

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Argentina Argentina XV 14 3 3 0 0 2 0 134 27 107 Estados Unidos Eagles 10 3 2 0 1 2 0 118 81 37 Uruguai Teros 8 3 2 0 1 0 0 50 57 -7 Canadá Canucks 6 3 1 0 2 1 1 83 38 45 Brasil Tupis 5 3 1 0 2 0 1 49 95 -46 Chile Cóndores 0 3 0 0 3 0 0 13 147 -134

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



Rugby Europe Championship

Seleção Jogos Pontos Geórgia 2 9 Rússia 2 6 Romênia 2 5 Espanha 2 4 Bélgica 2 4 Alemanha 2 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;





Ranking Mundial