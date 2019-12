ARTIGO COM VÍDEO – Nesse último fim de semana, muito rugby rolou na América do Sul. A começar pelo Paraguai, que recebeu o Sul-Americano M18 Challenge, competição de XV masculino com tempo reduzido (2 de 20 minutos).

Após vencer seus compromissos da quinta-feira, a Argentina derrotou o Uruguai nesse sábado e ficou com a taça, enquanto o Chile venceu o Paraguai e terminou como vice, com os uruguaios em 3º.

Já em solo argentino, o destaque foi o Seven de la Republica, competição importante envolvendo seleções provinciais da Argentina. Uruguai e Chile encararam o torneio na 1ª divisão e ambos alcançaram as quartas de final. Porém, o Chile foi surpreendido pela seleção do Nordeste argentino (união das províncias de Corrientes e Chaco), ao passo que o Uruguai despachou o forte time de Rosario. Os Teros ainda venceram o Nordeste na semi, mas na grande final acabaram derrotados por Tucumán na última bola, em partida dramática.

O Paraguai, por sua vez, jogou a segunda divisão e caiu na semi contra Sur (equipe da região de Bahia Blanca), que acabou ficando com o titulo e a promoção à 1ª divisão de 2020. Sur substituirá Salta, que foi surpreendentemente rebaixada ao perder para Lagos del Sur (o time de Bariloche) na disputa do 16º posto da 1ª divisão.



Sul-Americano M18 Challenge – em Asunción, Paraguai

Sábado, dia 7

Chile 17 x 07 Paraguai

Argentina 67 x 00 Uruguai

Seven de La Republica – Torneio Masculino – em Parana (Entre Rios), Argentina

1a divisão

Grupo A: 1 Chile, 2 Córdoba, 3 Entre Rios, 4 Cuyo

Grupo B: 1 Tucumán, 2 Uruguai, 3 Salta, 4 Lagos del Sur

Grupo C: 1 Rosario, 2 Santa Fe, 3 San Juan, 4 Misiones

Grupo D: 1 Buenos Aires, 2 Nordeste, 3 Santiago del Estero, 4 Mar del Plata

Quartas de final: Chile 10 x 12 Nordeste, Rosario 07 x 24 Uruguai, Tucumán 24 x 00 Santa Fe, Buenos Aires 17 x 33 Córdoba;

Semifinais: Nordeste 05 x 14 Uruguai, Tucumán 21 x 19 Córdoba;

Final: Uruguai 08 x 12 Tucumán

2a divisão

Grupo A: 1 Tierra del Fuego, 2 Andina, 3 Austral

Grupo B: 1 Alto Valle, 2 Oeste, 3 Entre Rios B

Grupo C: 1 Sur, 2 Chubut, 3 San Luis

Grupo D: 1 Paraguai, 2 Formosa, 3 Jujuy

Quartas de final: Tierra del Fuego 14 x 00 Formosa, Alto Valle 05 x 17 Chubut, Sur 28 x 17 Oeste, Paraguai 40 x 05 Andina

Semifinais: Tierra del Fuego 29 x 07 Chubut, Sur 22 x 12 Paraguai

Final: Sur 12 x 07 Tierra del Fuego