Nessa terça-feira, A Arena O2, em Londres, recebeu o primeiro evento teste do World Rugby para o novo Rugby X, modalidade 5-a-side do rugby, jogada em campo com metade das dimensões normais – e que foi agora testada em gramado sintético dentro de ginásios cobertos. Os tries valem 5 pontos e não há pontuação por chutes. Jogos empatados foram decididos no sistema de 1 contra 1 atleta.

O evento encheu a arena e teve a participação de grandes nomes do sevens mundial. A Argentina acabou sendo a campeã do torneio masculino e a Inglaterra do feminino.

Clique aqui para entender as regras.

Inglaterra 30 x 30 Barbarians (2 x 3 no desempate) – Masculino

Argentina 40 x 20 Estados Unidos – Masculino

Inglaterra 35 x 20 França – Feminino

Irlanda 25 x 20 Barbarians – Masculino

Estados Unidos 15 x 25 França – Masculino

Estados Unidos 15 x 30 Irlanda – Feminino

Inglaterra 10 x 25 Irlanda – Masculino

França 25 x 20 Argentina – Masculino

Barbarians 15 x 35 Estados Unidos – Repescagem para Semifinal – Masculino

Argentina 55 x 15 Inglaterra – Repescagem para Semifinal – Masculino

França 35 x 20 Irlanda – 3º lugar – Feminino

Irlanda 25 x 20 Estados Unidos – Semifinal – Masculino

França 20 x 25 Argentina – Semifinal – Masculino

Inglaterra 20 x 20 Estados Unidos (3 x 2 no desempate) – Final – Feminino

Argentina 25 x 15 Irlanda – Final – Masculino

Wow, that’s how you win a game after the final buzzer ☘️@IrishRugby 25-20 @USARugby And a bloody nose in indoor rugby 😂 #RugbyX pic.twitter.com/ASnUhnFjNT — RugbyX (@RugbyXOfficial) October 29, 2019

Touchline grubbers are part of #RugbyX too 😉 Just two of the 11 tries @lospumas7arg ran in to thump @EnglandRugby 🇦🇷👍 pic.twitter.com/lvzSBXmKT2 — RugbyX (@RugbyXOfficial) October 29, 2019