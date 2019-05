ARTIGO COM VÍDEOS – Depois do Brasil derrotar o Paraguai em Asunción, Argentina XV e Uruguai XV também fizeram o dever de casa – ou melhor, fora de casa – e venceram Colômbia e Chile, respectivamente.

Os argentinos foram a Medellín e não deram chances aos Tucanos, com um triunfo por 71 x 03 – que pode ser considerado até positivo para os colombianos. A Colômbia inclusive abriu o placar com um drop goal muito festejado de José Manuel Diosa, mas depois a Argentina XV correu para 13 tries – 6 no primeiro tempo e 7 na segunda etapa. O elenco foi o mesmo do Americas Rugby Championship e Teo Castiglioni foi destaque com 3 tries.

Depois, em Santiago, o Chile recebeu o Uruguai XV que, apesar do nome de equipe de desenvolvimento, era quase o time principal dos Teros, desfalcado apenas pelos 10 atletas que estão na Major League Rugby norte-americana e os jogadores que atuam na Europa. O jogo não valia pontos para o Ranking Mundial, mas foi empolgante, lá e cá, com o Uruguai prevalecendo por 39 x 32, aproveitando o fato do Chile jogar boa parte do jogo com 14 homens, após expulsão de José Ignacio Larenas. Germán Kessler, Nicolás Freitas, Juanjuan Garese, Tomás Inciarte e Agustín Della Corte marcaram os tries uruguaios, ao passo que Santiago Videla (3 vezes, hat-trick) e Blanc e Juan Pablo Larenas marcaram os tries chilenos.



Ação na Europa também

Enquanto isso, as divisões inferiores do rugby de seleções europeu foram movimentadas com 3 partidas. Pela Conference 1, a Suécia venceu a Hungria, 36 x 27, mas falhou em obter o bônus. Já na Conference 2 a Sérvia bateu a Eslovênia, 35 x 27, em dérbi da ex Iugoslávia, e a Bulgária venceu Andorra, 41 x 20, embolando a luta pela promoção.

Campeonato Sul-Americano Seis Nações

Colômbia 03 x 71 Argentina XV, em Medellín

Árbitro: Gonzalo Ventoso (Uruguai)

32 39

Chile 32 x 39 Uruguai XV, em Santiago

Árbitro: Pablo De Luca (Argentina)

Seleção Apelido P J V E D 4+ 7- PP PC SP Argentina XV Argentina XV 5 1 1 0 0 1 0 79 3 76 Brasil Tupis 5 1 1 0 0 1 0 66 10 56 Uruguai XV Uruguai XV 4 1 1 0 0 0 0 39 32 7 Chile Cóndores 1 1 0 0 1 0 1 32 39 -7 Paraguai Yakarés 0 1 0 0 1 0 0 10 66 -56 Colômbia Tucanes 0 1 0 0 0 0 0 3 79 -76

- Vitória por 3 tries ou mais de diferença = 5 pontos

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos

- Empate = 2 pontos

- Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto

- Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe / 4ª divisão da Europa

Grupo Norte

Suécia 36 x 27 Hungria, em Norrköping

Seleção Jogos Pontos Suécia 3 13 Ucrânia 2 9 Luxemburgo 4 9 Hungria 4 6 Moldávia 3 0

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão da Rugby Europe / 5ª divisão da Europa

Grupo Sul

Bulgária 41 x 20 Andorra, em Sofia

Sérvia 35 x 27 Eslovênia, em Starcevo

Seleção Jogos Pontos Sérvia 3 9 Eslovênia 3 9 Bulgária 3 8 Andorra 3 4 Eslováquia 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);

- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).

Amistoso

Gana 22 x 23 Costa do Marfim, em Elmina