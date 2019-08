A série “As Sedes do Mundial” vai pra norte, bem norte, e até uma cidade olímpica: Sapporo! Localizada na ilha mais a norte do Japão, Hokkaido, a cidade de Sapporo marcou época no universo olímpico ao ser a primeira cidade asiática a receber os Jogos Olímpicos de Inverno, em 1972. Quinta maior cidade do Japão, Sapporo ainda ficou famosa em 2002 pelo estádio que construiu para receber a Copa do Mundo de Futebol: o Sapporo Dome, estádio coberto para beisebol e futebol, cujo gramado é retrátil, saindo da área coberta para tomar sol. Arquitetura única e que estará presente na Copa do Mundo de Rugby!

A fronteira norte

Hokkaido é um paraíso para o ecoturismo, com lindas paisagens de montanhas. Mas por muito tempo foi a região mais distante e inóspita para os japoneses em seu arquipélago. Habitada sobretudo por populações Ainu (que falam uma língua isolada, muito diferente do japonês) nômades, Hokkaido – conhecida como Ezo na época – passou à órbita de influência da cultura japonesa a partir do século IX e somente no século XV cidades japonesas foram fundadas na ilha, levando a uma progressiva ocupação da ilha e conflitos entre japoneses e ainus. O século XIX foi o momento de virada para a cultura ainu, que teve seu modo de vida e identidades profundamente afetados com a intensificação da ocupação japonesa, estimulado pelos governos Meiji, que defendiam a militarização da ilha para impedir o avanço do Império Russo sobre o Pacífico Norte.

Brevemente, Ezo (Hokkaido) foi palco de uma famosa revolta contra o poder dos Meiji, conhecida como a breve República de Ezo, logo reprimida. Fundada em 1868, Sapporo logo cresceu como o principal núcleo urbano da ilha – seu centro administrativo, comercial, industrial, militar e educacional.

Redefinindo os Jogos Olímpicos de Inverno

Em 1972, Sapporo foi vista pelo mundo e pela primeira vez uma Olimpíada de Inverno transformava uma cidade de modo semelhante a uma Olimpíada de Verão. Sapporo já havia sido eleita sede da edição de 1940, suspensa pela Segunda Guerra Mundial, e nos anos 60 e 70 recebeu pesados investimentos na qualificação urbana, sendo exemplo de transformação urbana promovida pelo esporte. Na neve, pela primeira vez atletas japoneses venceram medalhas de ouro a versão invernal dos Jogos Olímpicos e Sapporo se tornou a capital japonesa dos esportes de inverno, em especial do snowboard. O ponto alto do ano na capital de Hokkaido é o anual Festival de Neve de Sapporo, que atrai 2 milhões de turistas, com a cidade recebendo esculturas de gelo e neve famosas em todo o mundo.

Hokkaido, no entanto, não é famosa pelo rugby. Pelo clima frio, o esporte é menos difundido que em outras partes do país, ainda que o rugby de colégios da ilha qualifique anualmente seu campeão para as finais nacionais. Sapporo não conta com nenhuma equipe na Top League e seu principal clube é o Hokkaido Barbarians.