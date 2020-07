Tempo de leitura: 2 minutos

O futuro das franquias profissionais de Nova Zelândia e Austrália segue sendo negociado após os neozelandeses anunciarem sua saída do Super Rugby. Segunda matéria da TVNZ, a New Zealand Rugby (a federação neozelandesa) colocou na mesa de negociações para os australianos três opções para uma futura liga entre os dois países:

Competição com 8 equipes (5 da Nova Zelândia, 2 da Austrália e 1 das Ilhas do Pacífico), com, 15 rodadas;

Competição com 10 equipes (5 da Nova Zelândia, 4 da Austrália e 1 das Ilhas do Pacífico), com 14 rodadas;

Competição com 10 equipes (5 da Nova Zelândia, 4 da Austrália e 1 das Ilhas do Pacífico), com 15 rodadas;

Nenhuma das opções atende ao desejo da Austrália de contar com 5 times na competição.

- Continua depois da publicidade -

Enquanto isso, teve lançamento do troféu do Super Rugby Aotearoa

Enquanto não há uma definição sobre o futuro do rugby na Oceania, a New Zealand Rugby revelou o troféu a ser dado ao campeão do Super Rugby Aotearoa. Assim como o nome dado ao torneio, o troféu faz referência à cultura maori (a população nativa da Nova Zelândia). A taça foi batizada como Tū Kōtahi Aotearoa, que significa “Seguimos juntos”.



Austrália tem plano B que pode salvar os Jaguares

Insatisfeita com a resistência neozelandesa sobre o rugby australiano ter cinco franquias em uma futura liga conjunta, a Rugby Australia (a federação aussie) tem seu próprio plano B: uma liga com 8 times, sendo 5 australiano, os Jaguares argentinos, os Sunwolves japoneses e o Drua fijiano (que hoje disputa o NRC, o Campeonato Australiano). A notícia circulou na imprensa argentina na última semana, após declarações do presidente da Rugby Australia, Hamish McLennan, ao Sydney Morning Herald. No entanto, a proposta parece difícil de se concretizar pelo desafio logístico de incluir os Jaguares e pelo foco da federação japonesa em sua nova liga profissional, que deixaria os Sunwolves longe das prioridades.

África do Sul deixa claro sua insatisfação com a Nova Zelândia

A outra notícia de peso que circulou na semana foi o comunicado oficial da South Africa Rugby (a federação sul-africana) desaprovando a decisão unilateral da New Zealand Rugby de acabar já com o Super Rugby enquanto o contrato com a SANZAAR tem vigência até 2023. Jurie Roux, CEO da entidade, deixou claro pela imprensa que poderá haver medidas legais da parte sul-africana pelo rompimento unilateral.