Depois de Rugby Europe e Rugby Africa, agora foi a vez da Asia Rugby (a federação asiática) cancelar sua temporada por conta da pandemia.

A entidade que rege o rugby do maior continente do mundo confirmou que todas as competições de rugby XV da temporada 2019-20 estão canceladas de vez, mas os asiáticos ainda esperam retomar as atividades no fim do ano, a partir de outubro, quando normalmente é disputado o Asia Sevens.