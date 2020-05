ARTIGO COM VÍDEO – Este período de quarentena vem sendo momento para se rever jogos históricos e muitos já foram exibidos na internet pelas federações e clubes. No entanto, um jogo que talvez você ainda não tenha visto na timeline é o famoso jogo de 1973 entre Barbarians, com um elenco de grandes estrelas britânicas (na prática, um British and Irish Lions), e Nova Zelândia, disputado em Cardiff (Gales).

A partida é considerada por muitos como a maior de todos os tempos por conta do famoso try de Gareth Edwards, em jogada brilhantemente coletiva. Hora de assista à famosa partida, encerrada em vitória dos Barbarians por 23 x 11.

Elenco dos Barbarians: 15 J.P.R. Williams (Gales), 14 David Duckham (Inglaterra), 13 John Dawes (c) (Gales), 12 Mike Gibson (Irlanda), 11 John Bevan (Gales), 10 Phil Bennett (Gales), 9 Gareth Edwards (Gales), 8 Derek Quinnell (Gales), 7 Fergus Slattery (Irlanda), 6 Tom Davi (Gales), 5 Bob Wilkinson (Inglaterra), 5 Bob Wilkinson (Inglaterra), 4 Willie John McBride (Irlanda), 3 Sandy Carmichael (Escócia), 2 John Pullin (Inglaterra), 1 Ray McLoughlin (Irlanda);

Elenco dos All Blacks: 15 Joe Karam, Bryan Williams, 13 Bruce Robertson, 12 Ian Hurst, 11 Grant Batty, 10 Bob Burgess, 9 Sid Going, 8 Alex Wyllie, 7 Ian Kirkpatrick (c), 6 Alistair Scown, 5 Hamish Macdonald, 4 Peter Whiting, 3 Kent Lambert, 2 Ron Urlich, 1 Graham Whiting;