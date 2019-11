É hoje a estreia do Brasil no Sul-Americano M19! Dia de semifinais decisivas no Estádio Charrua em Montevidéu.

Os vencedores se garantirão no inaugural U20s Americas Rugby Championship de 2020 e jogarão sábado pelo título, que vale a vaga sul-americana no World Rugby U20s Trophy de 2020 (a 2ª divisão mundial). Os perdedores jogarão pelo 3º lugar, que vale a última vaga no U20s Americas Rugby Championship.

Assiste ao vivo em:

Quarta-feira, dia 27 de novembro

Semifinais

18h00 – Chile x Paraguai

19h30 – Uruguai x Brasil