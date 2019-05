ARTIGO COM VIDEO AO VIVO – A Seleção Brasileira Feminina está disputando neste momento o Canada Sevens, a 5ª etapa da Série Mundiall de Sevens Feminina, em Langford (Victoria), no Canadá.

No primeiro jogo, o Brasil largou atrás do Canadá com a capitã e estrela canadense Ghislaine Landry marcando o primeiro try. Mas as canadenses foram reduzidas a 6 atletas por amarelo a Moleschi e o Brasil aproveitou o momento para marcar um precioso try com Bianca, para liderar brevemente o marcador. Mas o Canadá virou o placar antes do intervalo e dominou por completo o segundo tempo, provando seu favoritismo com o resultado final de 38 x 07.

HSBC Sevens World Series 2018-19 – Série Mundial de Sevens Feminina – 5ª etapa, em Langford/Victoria, Canadá

*Horários de Brasília

Sábado, dia 11 de maio

14h22 – Nova Zelândia 26 x 07 Rússia

14h44 – Inglaterra 38 x 00 China

15h06 – Austrália 33 x 05 Irlanda

15h28 – Canadá 38 x 07 Brasil

15h50 – França 19 x 14 Fiji

16h12 – Estados Unidos 21 x 12 Espanha

17h06 – Nova Zelândia x China

17h28 – Inglaterra x Rússia

17h50 – Austrália x Brasil

18h12 – Canadá x Irlanda

18h34 – França x Espanha

18h56 – Estados Unidos x Fiji

19h50 – Rússia x China

20h12 – Inglaterra x Nova Zelândia

20h34 – Irlanda x Brasil

20h56 – Canadá x Austrália

21h18 – Fiji x Espanha

21h40 – Estados Unidos x França

Grupo A: Canadá, Austrália, Irlanda e Brasil

Grupo B: Inglaterra, Nova Zelândia, Rússia e China

Grupo C: Estados Unidos, França, Espanha e Fiji

Domingo, dia 12 de maio

13h18 – Quartas de final – 1B x Melhor 3º

13h40 – Quartas de final – 1C x 2A

14h02 – Quartas de final – 2B x 2C

14h24 – Quartas de final – 1A x 2º melhor 3º

14h46 – Semifinal Challenge Trophy – 3º melhor 3º x 3º melhor 4º

15h08 – Semifinal Challenge Trophy – Melhor 4º x 2º melhor 4º

16h24 – Semifinal 5º lugar

16h46 – Semifinal 5º lugar

17h08 – Semifinal Ouro

17h30 – Semifinal Ouro

17h52 – Decisão de 11º lugar

18h14 – Final do Challenge Trophy (9º lugar)

19h08 – Decisão de 7º lugar

19h30 – Decisão de 5º lugar

19h52 – Decisão de Bronze (3º lugar)

20h18 – FINAL – Decisão de Ouro (1º lugar)