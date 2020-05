ARTIGO COM VÍDEO – O Rugby Talks promoveu o encontro de federações – e de esportes. O nosso webinar debateu federações esportivas e a gestão delas. Participaram desta troca de conhecimento Ítalo Mingoni, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano; Jean-Luc Jadoul, CEO da Confederação Brasileira de Rugby; e Edgard Freitas, presidente da Federação Fluminense de Rugby. Três realidades distintas, trocando experiência.

The House of Rugby em parceria com o Portal do Rugby

Através da parceria entre a House of Rugby, agência para divulgação e apoio ao rugby nacional, e o Portal do Rugby, o canal de noticias de rugby mais conceituado do pais, criamos o projeto “Rugby Talks”, uma série de eventos que trazem o debate do ecossistema do nosso tão amado esporte. Neste momento, não temos jogos e estamos todos em casa, portanto vamos fazer nosso debate ao vivo, sem sair de casa!

A próxima edição do Rugby Talks será no dia 28 de maio. Fique ligado para as novidades.