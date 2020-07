O Secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Aildo Ferreira, entrega na próxima segunda-feira (6/7), às 14 horas, a premiação do Selo Amigo do Esporte. A solenidade ocorre na sede da Secretaria de Esportes, no centro da capital paulista. A concessão deste selo será uma premiação anual com o objetivo de homenagear projetos de instituições que contribuam para o estímulo da prática esportiva no estado.

A Associação Hurra está concorrendo na categoria Empresa/Organização Amiga da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e Iniciativa Científica por seus projetos Rugby Cidadão 8, Guardiões, Escola de Arbitragem e Golfe Chave para o Futuro.

Juntos, estes projetos atendem mais de 2.500 crianças nas cidades de São Paulo, Sorocaba, Bragança Paulista e Indaiatuba. “Estamos muito contentes em participar deste prêmio que é um incentivo e uma confirmação da continuidade de nosso trabalho. A Hurra! nestes mais de 10 anos de atuação, utilizando o rugby e o golfe para promover a inclusão social e o desenvolvimento humano na rede de escolas públicas de São Paulo, através de sua metodologia própria, já capacitou mais de 700 professores de educação física e impactou a vida de 60 mil alunos entre 4 e 18 anos de idade e, tudo isso só foi possível graças a recursos captados por meio da lei paulista de incentivo ao esporte do governo do estado de São Paulo e da Lei do Esporte Federal”, afirma Eduardo Pacheco, presidente da Associação.

Serão entregues os prêmios a instituições nas seguintes categorias: Organização Amiga do Esporte; Instituição de Ensino Amiga do Esporte; Empresa Amiga do Esporte; Empresa/Organização Amiga da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e Iniciativa Científica. Concorrem ao prêmio todas as instituições que se inscreveram por e-mail dentro dos prazos estipulados pela Pasta.

SERVIÇO

Selo Amigo do Esporte – Premiação

Data e hora: 6 de julho de 2020 (segunda-feira)

Local: Sede da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo

Endereço: Praça Antônio Prado, nº 9, 4º andar – Centro, São Paulo-SP.

Texto: Comunicação Hurra!