Com transmissões ao vivo pelo Watch ESPN, o Women’s Six Nations terá início nesse fim de semana em conjunto com o torneio masculino. Tratam-se das seis potências europeias – França, Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e Itália – se enfrentando, com os mesmos confrontos dos homens sendo disputados também entre as mulheres nos mesmos fins de semana.

Pensamentos na Copa do Mundo

A próxima Copa do Mundo para as mulheres será em 2021 e, com isso, 2020 é um ano crucial para as potências França e Inglaterra – que são as melhores seleções do planeta ao lado da Nova Zelândia – acertarem seus elencos. Por outro lado, Irlanda, Escócia e Itália jogarão depois do Six Nations, mas ainda em 2020, as Eliminatórias para a Copa do Mundo, o que confere importância ainda maior ao que fizerem em campo no Six Nations. Gales, por outro lado, já está classificado ao Mundial (assim como França e Inglaterra), mas não está realmente acima de irlandesas, escocesas e italianas e precisa evoluir pensando em 2021.

- Continua depois da publicidade -

A relação de forças no rugby feminino europeu é clara: França e Inglaterra no topo, com seleções profissionalizadas, enquanto Gales, Irlanda, Escócia e Itália estão niveladas no segundo pelotão.

Formato

O Six Nations Feminino segue o mesmo modelo de disputa do masculino:

6 seleções que se enfrentam em pontos corridos, com 5 rodadas;

O primeiro colocado será o campeão;

Caso o campeão tenha vencido todos os seus 5 jogos, ele conquistará o “ Grand Slam “, o título mais prestigiado;

“, o título mais prestigiado; O último colocado fica com o “título simbólico” da Wooden Spoon (“Colher de Pau”). Não existe rebaixamento no Six Nations;

(“Colher de Pau”). Não existe rebaixamento no Six Nations; Pontuação na classificação funciona assim: Vitória – 4 pontos; Empate – 2 pontos; Derrota por até 7 pontos de diferença = 1 ponto; Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos; Marcar 4 ou mais tries no mesmo jogo = 1 ponto extra; Atingir o Grand Slam = 3 pontos extras;



1a rodada

Dia 02/02 – Gales x Itália, em Cardiff

Dia 02/02 – Irlanda x Escócia, em Dublin

Dia 02/02 – França x Inglaterra, em Pau

2a rodada

Dia 08/02 – França x Itália, em Limoges

Dia 09/02 – Irlanda x Gales, em Dublin

Dia 09/02 – Escócia x Inglaterra, em Glasgow

3a rodada

Dia 23/02 – Gales x França, em Cardiff

Dia 23/02 – Inglaterra x Irlanda, em Doncaster

Dia 23/02 – Itália x Escócia, em Legnano

4a rodada

Dia 07/03 – Inglaterra x Gales, em Londres

Dia 08/03 – Irlanda x Itália, em Dublin

Dia 08/03 – Escócia x França, em Glasgow

5a rodada

Dia 15/03 – Gales x Escócia, em Cardiff

Dia 15/03 – Itália x Inglaterra, em Padova

Dia 15/03 – França x Irlanda, em Lille

Histórico

País Número de títulos Número de Grand Slams** Número de Tríplices Coroas*** Número de Colheres de Pau**** Número de participações Inglaterra 15 14 20 0 24 França 6 5 - 0 21 Irlanda 2 1 2 5 22 Escócia 1 1 1 7 24 Gales 0 0 1 6 24 Itália 0 0 - 3 13 Espanha* 0 0 - 2 7

* A Espanha participou do torneio de 1996 a 2002, mas não participa mais



** Grand Slam = Quando uma equipe vence todas as partidas do torneio



*** Tríplice Coroa (Triple Crown) = Quando Inglaterra, Escócia, Gales ou Irlanda derrotam todos as demais nações dos Ilhas Britânicas. França e Itália não disputam a Tríplice Coroa;



**** Colher de Pau = Quando uma seleção perde todas as partidas na competição.