É o maior evento de rugby realizado na baixada santista o 2º Beach Rugby Athenas Itanhaém será realizado no dia 18 de janeiro de 2020 a partir das 8 hrs na praia do Cibratel 1 em Itanhaém.

Cerca 18 equipes com a participação de aproximadamente 350 atletas, e serão montadas duas quadras e 1 palco com show ao vivo no 3º tempo. A estimativa de público é de mais de 600 pessoas entre munícipes e turistas.

O Beach Rugby Athenas Itanhaém esta fundamentado nos valores da modalidade proporcionando o intercambio esportivo e solidário entre as equipes e os atletas. Com premiação para todos visamos mais do que uma competição, uma forma de integração e lazer de todos os participantes. O evento irá proporcionar o turismo esportivo, divulgação da modalidade na baixada Santista, fomentando o comércio e hotelaria locais e estimular a prática do rugby no município.

Na primeira edição do Beach Rugby Athenas Itanhaém ocorrida no dia 26/01/2019 na Praia do Sonho que contou com 8 times femininos e 4 times masculinos aproximadamente 350 espectadores.