A jogadora do Jacareí Letícia Medeiros retornou no último dia 27, após 45 dias de treinos com a Seleção Brasileira na Nova Zelândia. No país oceânico, as Yaras fizeram amistosos e trabalhos de preparação para as modalidades Sevens e XV.

Para ela, tanto experiência de poder treinar na Nova Zelândia, quanto estar no país absorvendo toda a cultura local foram importantes para o desenvolvimento no esporte.

“A experiência foi incrível. Tivemos muitos aprendizados, tanto dentro, quanto fora de campo. Dentro de campo tivemos a oportunidade de treinar bastante sevens e um pouco de XV e nos desenvolvermos um pouco mais. Também tivemos a experiência incrível de jogar amistosos contra outras seleções como preparação para o torneio”, disse.

O torneio em questão foram etapas do Circuito Mundial de Sevens Feminino, realizadas em Hamilton e Sydney (Austrália). Letícia treinou com o grupo para a preparação, mas ficou de fora dos jogos. Independente disso, a experiência adquirida foi única e poderá ser passada para o restante do elenco feminino do Jacareí.

“Podemos ter a oportunidade de conhecer muitas coisas, muitas culturas diferentes e ter experiências incríveis. Dentro de campo estar com a seleção e com algumas das melhores jogadoras do Brasil faz com que a gente consiga se desenvolver muito e aprenda muita coisa para, com certeza, poder transmitir tudo isso para alguém, principalmente, para ajudar meu clube”, finalizou.