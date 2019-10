Nunca antes um evento colocou no mesmo dia no mesmo estádio um jogo de rugby union e outro de rugby league em uma rodada dupla. O feito será testemunhado no dia 21 de março de 2020, quando o estádio de Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, será o palco para o “Codes of Auckland”, uma rodada dupla que terá o jogo da NRL (Rugby League) entre Warriors (o time local) e Raiders seguido pela partida do Super Rugby (Rugby Union) entre Blues (o time da cidade) e Brumbies.

Haverá cerca de 40 minutos de intervalo entre um jogo em outro – tempo no qual os campos deverão ser adequados, com a marcações do League sendo apagadas e as do Union feitas.