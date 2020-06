A Rugby Australia (a federação australiana) está séria em sua candidatura a ser sede da Copa do Mundo de 2027. A entidade nomeou para seu comitê da candidatura nomes como o ex primeiro ministro do país John Howard e o capitão campeão do mundo de 1999 John Eales, além de nomes do mundo dos negócios. A Austrália recebeu duas vezes a Copa do Mundo: em 1987 (em conjunto com a Nova Zelândia) e em 2003.

Até o momento, a única candidatura que compete com a Austrália é a da Rússia, com poucas chances pela baixa popularidade do rugby no país. Especula-se que talvez a África do Sul possa voltar a se candidatar. A Argentina já desistiu de candidatura e os Estados Unidos falam em 2031. A eleição para a sede é esperada para 2021.

Mas, quais seriam os estádios que a Austrália poderia usar para 2027? Abaixo as cidades e estádios plausíveis:

Sydney: Stadium Australia (ANZ Stadium): 75 mil lugares; Sydney Football Stadium: 45 mil lugares; Western Sydney Stadium: 30 mil lugares;

Melbourne: Docklands Stadium: 56 mil lugares; Melbourne Rectangular Stadium (AAMI Park): 33 mil lugares;

Brisbane: Lang Park (Suncorp Stadium): 52 mil lugares;

Perth: Perth Stadium: 65 mil lugares; Perth Oval: 20 mil lugares;

Adelaide: Adelaide Oval: 53 mil lugares; Hindmarsh Stadium: 16 mil lugares;

Canberra: Canberra Stadium: 25 mil lugares;

Newcastle: Newcastle Stadium: 30 mil lugares;

Gold Coast: Robina Stadium: 25 mil lugares;

Townsville: North Queensland Stadium: 25 mil lugares;

Gosford: Central Coast Stadium: 20 mil lugares;

Wollongong: Wollongong Showground: 23 mil lugares;

Hobart: Bellerive Oval: 19 mil lugares;

Launceston: York Park: 19 mil lugares;