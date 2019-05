ARTIGO COM VÍDEOS – A última semana foi intensa para o Touch competitivo. Kuala Lumpur, na Malásia, foi o palco para a 6ª edição da Copa do Mundo de Touch, grande festival global do rugby sem contato organizado e jogado pelas regras da FIT – Federação Internacional de Touch.

Nada menos que 11 categorias tiveram competições, entre veteranos e adultos de alta competição. Os 3 torneios mais importantes são o misto, o masculino e o feminino e nos 3 a campeã foi a Austrália, grande potência da modalidade e cuja federação é parceira da NRL – isto é, do Rugby League australiano.

Os Emus, como são conhecidas as equipes australianas de Touch, faturaram o torneio masculino vencendo a Nova Zelândia por 4 x 3 na final. No feminino, o triunfo australiano na final sobre as neozelandesas foi ainda mais largo, 10 x 02. E no torneio com mais participantes, o misto, a Austrália despachou na final a Nova Zelândia no sufoco de 7 x 6. O úncio sul-americano participante foi o Chile no torneio misto.









Classificações:

Misto

1 Austrália, 2 Nova Zelândia, 3 Escócia, 4 Samoa, 5 Gales, 6 Inglaterra, 7 Chile, 8 Papua Nova Guiné, 9 Japão, 10 França, 11 Singapura, 12 África do Sul, 13 China, 14 Estados Unidos, 15 Hong Kong, 16 Fiji, 17 Irlanda, 18 Emirados Árabes Unidos, 19 Itália, 20 Malásia, 21 Alemanha, 22 Taiwan;

Masculino

1 Austrália, 2 Nova Zelândia, 3 Japão, 4 Papua Nova Guiné, 5 Inglaterra, 6 Filipinas, 7 Estados Unidos, 8 África do Sul, 9 Samoa, 10 França, 11 Singapura, 12 Irlanda, 13 Fiji, 14 Gales, 15 Escócia, 16 Holanda;

Feminino

1 Austrália, 2 Nova Zelândia, 3 Japão, 4 Singapura, 5 Inglaterra, 6 Papua Nova Guiné, 7 África do Sul, 8 Gales, 9 Estados Unidos, 10 Escócia, 11 França, 12 Samoa, 13 Malásia, 14 Fiji, 15 Filipinas, 16 China;