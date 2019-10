Hora de mata-mata! As quartas de final da Copa do Mundo começarão na cidade de Oita, na ilha de Kyushu, com um duelo que é dos mais tradicionais da história dos Mundiais: Inglaterra e Austrália. As duas seleções já se encararam em Copas por incríveis 6 vezes (em 8 edições anteriores), ou seja, um número que é de quase um jogo por Mundial!

O equilíbrio histórico é impressionante, com 3 vitórias para cada lado, alimentando uma intensa rivalidade presente em quase todos os esportes entre o centro do velho Império e sua ex colônia. Mais que isso: a história de Inglaterra e Austrália tem nada menos que duas finais de Copa do Mundo, com a Austrália vencendo em Londres o título de 1991 e a Inglaterra vencendo em Sydney o título de 2003. Chamar o clássico de “o maior” talvez seja exagero, pois Nova Zelândia e França também já fizeram 2 finais, enquanto Nova Zelândia e África do Sul é imenso, mas Austrália e Inglaterra está no panteão dos dérbis globais.





Contando todos os confrontos na história dos dois países, a Austrália leva vantagem mísera 1 vitória a mais, mas nos últimos anos a balança pendeu totalmente a favor dos ingleses, que venceram todos os 5 últimos confrontos, no espaço entre o Mundial de 2015 e o de 2019. A última vitória dos Wallabies foi justamente em Londres na Copa do Mundo de 2015, eliminando os ingleses na primeira fase.

Para o jogo desse sábado no Japão, o favoritismo pende levemente a favor da Inglaterra, por conta da forma recente. No entanto, a Austrália parece ter deixado os momentos de crise para trás e é inegável que sempre cresce em Mundiais.

Eddie Jones, técnico australiano da Inglaterra, apostou em devolver Owen Farrell para a camisa 10, no lugar de George Ford, escolhendo um camisa 12 mais físico, Manu Tuilagi, para bater de frente com o perigosíssimo Samu Kerevi. Com a 13, Jones apostou no jogador mais técnico Henry Slade. Jonny May e Anthony Watson são os favoritos para as pontas, com Elliot Daly firme de 15 e Ben Youngs de 9.

A terceira linha que convenceu mais ficou, com Billy Vunipola, Sam Underhill e Tom Curry, ao passo que Maro Itoje e Courtney Lawes são os homens que deverão levar vantagem na segunda linha, contra uma dupla muito forte fisicamente, mas mais lenta do lado australiano. Apesar de um bom Mundial, Joe Marler caiu para o banco na primeira linha inglesa, que terá de pilares Kyle Sinckler e o retorno de Mako Vunipola, com Jamie George de hooker.

A Austrália tem um sério desafio nas camisas 9 e 10 no duelo direto com os ingleses. O técnico Michael Cheika escolheu Will Genia, para dar experiência, ao lado de Christian Leali’ifano, que ainda não é o 10 indiscutível do time. Samu Kerevi segue como o centro carregador de bolas e a seu lado Cheika apostou em um 13 veloz de desconcertante: ninguém menos que Jordan Petaia, de 18 anos, que deixou James O’Connor no banco. Koroibete e Reece Hodge são os pontas e a camisa 15 será de Kurtley Beale, que fará um embate alucinante contra Daly, de dois atletas capazes de criarem do fundo do campo.

David Pocock e o capitão Michael Hooper formam uma das melhores e mais experientes duplas de asa, que vão colocar muita pressão sobre os jovens Underhill (23 anos) e Curry (21 anos), em um duelo de gerações. Já o oitavo Naisarani precisará fazer um jogo perfeito para conseguir segurar seu oposto Billy Vunipoila, que hoje faz a diferença a favor dos ingleses. Na segunda linha, Rory Arnold e Izack Rodda são uma das duplas mais altas do mundo (ambos acima dos 2m). Já a primeira linha amarela mostrou muita evolução na Copa, liderada pelo excelente Tolu Latu, que promete dar trabalho a Jamie George. O jovem Allan Alaalatoa e o experiente Scott Sio serão os pilares.

A Inglaterra teve mais tempo de descanso, por conta do cancelamento de seu jogo contra a França, mas a Austrália teve tempo bom de preparo, pois jogou apenas na sexta-feira contra a Geórgia. O número desigual de jogos atrapalha a análise estatística, mas é fato que hoje a Inglaterra é um time mais montado do que a Austrália, que ainda faz testes. Além da incrível vantagem recente da Rosa. Em um jogo que se anuncia como muito físico, os Wallabies precisarão de um jogo perfeito de seus avançados e necessitarão de muita efetividade no jogo de mãos, para que homens como Kerevi e Beale tenham espaço para jogar. A Inglaterra, por sua vez, sabe que pode perfeitamente controlar áreas cruciais do jogo – breakdown, formações – e se valer de um camisa 10 fora de série como Owen Farrell e do jogo de chutes táticos complementado por Youngs e Daly.

Xadrez preparado. Quem leva o clássico recheado de história?

Quem vencerá a primeira partida de quartas de final da #RWC2019 #RugbyNaESPN nesse sábado: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra ou Austrália🇦🇺? @ESPNagora — Portal do Rugby (@portaldorugby) October 17, 2019





Copa do Mundo de Rugby – Japão 2019

Sábado, dia 19 de outubro (Horário de Brasília)

QUARTAS DE FINAL



04h15 – Inglaterra x Austrália, em Oita – ESPN AO VIVO

Árbitro: Jérôme Garcès (França)

Assistentes: Romain Poite (França) e Mathieu Raynal (França) / TMO: Ben Skeen (Nova Zelândia)

Histórico: 50 jogos, 25 vitórias da Austrália e 24 vitórias da Inglaterra. Último jogo: Inglaterra 37 x 18 Austrália, em 2018 (amistoso);

Inglaterra: 15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Henry Slade, 12 Manu Tuilagi, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (c), 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Courtney Lawes, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Joe Marler, 18 Dan Cole, 19 George Kruis, 20 Lewis Ludlam, 21 Willi Heinz, 22 George Ford, 23 Jonathan Joseph;

Austrália: 15 Kurtley Beale, 14 Reece Hodge, 13 Jordan Petaia, 12 Samu Kerevi, 11 Marika Koroibete, 10 Christian Lealiifano, 9 Will Genia, 8 Isi Naisarani, 7 Michael Hooper (c), 6 David Pocock, 5 Rory Arnold, 4 Izack Rodda, 3 Allan Alaalatoa, 2 Tolu Latu, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 James Slipper, 18 Taniela Tupou, 19 Adam Coleman, 20 Lukhan Salakaia-Loto, 21 Nic White, 22 Matt To’omua, 23 James O’Connor;

