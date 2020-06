O novo presidente da Rugby Australia, a federação australiana, Hamish McLennan declarou nesta semana que está aberto para dividir a Copa do Mundo de 2027 com a Nova Zelândia, quase a Austrália seja eleita sede. A proposta seria de ter algumas partidas da fase de grupos no país vizinho.

A Austrália é a favorita a receber o torneio e está de olho em estreitar suas relações com a Nova Zelândia, pensando no futuro de competições entre os dois países. Os australianos vem defendendo que o Super Rugby aproxime os dois países e sediarem juntos a Copa do Mundo seria importante em tal aproximação.

Nova Zelândia e Austrália dividiram a sede da Copa do Mundo de 1987. No entanto, em 2003 a Austrália recebeu sozinha o Mundial e a Nova Zelândia também sediou sozinha em 2011.