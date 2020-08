Tempo de leitura: 1 minuto

A Austrália, mais uma vez, não conseguiu dar sequência a um campeonato nacional de Rugby Union. O NRC (National Rugby Championship) foi criado em 2014 para se tornar o equivalente australiano à Currie Cup australiana e à Mitre10 Cup neozelandesa, isto é, uma liga nacional de franquias regionais abaixo do Super Rugby. Fora a segunda tentativa de liga, após a criação em 2007 do Australian Rugby Championship, que fechou após uma temporada apenas. Mais duradouro, o NRC inclusive incorporou uma equipe de Fiji. No entanto, a experiência se encerra agora em 2020, após o cancelamento da temporada pela pandemia.

Com isso, a Rugby Australia (federação australiana) confirmou que estuda uma nova competição para 2021, que ofereça aos clubes amadores/semiprofissionais do país uma disputa nacional. Hoje, cada estado conta com sua competição de clubes, com ligas tradicionais como o Shute Shield, de Sydney, e o QPR (Hospital Challenge Cup), de Brisbane, datando do começo do século XX.

Não há ainda um modelo para o novo torneio.

Lista de campeões do NRC