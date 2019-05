ARTIGO COM VÍDEO – O Campeonato Mundial M20 está chegando, com seu kick-off marcando para o dia 4 de junho. E na Oceania o aquecimento foi intenso com a Austrália recebendo o Campeonato M20 da Oceania. Para a surpresa geral, a competição teve doce desfecho para os torcedores da casa, com os Junior Wallabies quebrando jejum e vencendo a Nova Zelândia na decisão do título por incríveis 24 x 00.

Foi a primeira vez na história que os Baby Blacks perderam o título. Os australianos foram superiores durante todo o embate e venceram com tries de Triston Reilly (recebendo chute cruzado de Noah Lolesio) e Fraser McReight (em magnífico maul), com mais 4 penais de Will Harrison.

No outro duelo da rodada final, não faltaram tries em duelo empolgante entre Fiji e Japão, com os fijianos vencendo por 59 x 37. O Japão jogará o Troféu Mundial M20 (a 2ª divisão mundial) no Brasil em julho.

Ação na Europa, entre homens e mulheres

Na Europa, o sábado foi de duas partidas masculinas e uma feminina pelas competições adultas da Rugby Europe.

Pela Rugby Europe Conference 1, Luxemburgo venceu fora de casa a Hungria por 18 x 15 e rebaixou matematicamente a Moldávia à Conference 2. Já justamente na Conference 2 a Letônia atropelou em casa a Dinamarca por 38 x 03 e está muito próxima da promoção à Conference 1.

Enquanto, o Rugby Europe Women’s Championship encerrou sua edição 2019 com o duelo pelo 3º lugar entre Alemanha e Rússia. As alemãs tinham o mando de jogo, mas acabaram derrotas por 20 x 05 pelas russas e estão rebaixadas.

Duelo britânico no Caribe

Por fim, a 2ª divisão do Caribe teve um duelo pelo Grupo Norte, com as Ilhas Turks e Caicos vencendo as llhas Virgens Britânicas (ambas territórios do Reino Unido) por 31 x 12, fora de casa, e se sagraram campeãs do Grupo Norte (por já terem vencido antes a República Dominicana).

Oceania U20s Championship – Campeonato M20 da Oceania – em Gold Coast, Austrália

3ª rodada

Austrália 24 x 00 Nova Zelândia

Fiji 59 x 37 Japão

Classificação final: 1 Austrália, 13 pontos / 2 Nova Zelândia, 10 pontos / 3 Fiji, 5 pontos / 4 Japão, 1 pontos;

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe 2018-19

Grupo Norte

Hungria 15 x 18 Luxemburgo, em Százhalombatta

Seleção Jogos Pontos Suécia 2 9 Ucrânia 2 9 Luxemburgo 4 9 Hungria 3 6 Moldávia 3 0

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão da Rugby Europe 2018-19

Grupo Norte

Letônia 38 x 03 Dinamarca, em Baldone

Seleção Jogos Pontos Letõnia 3 13 Dinamarca 4 11 Finlândia 3 8 Noruega 2 4 Áustria 4 3

Rugby Europe Women’s Championship – 1ª divisão Feminina da Rugby Europe 2018-19

Disputa de 3º lugar

Alemanha 05 x 20 Rússia, em Bonn

Classificação final: 1 Espanha (campeã), 2 Holanda, 3 Rússia, 4 Alemanha (rebaixada);

Rugby Americas North Cup – Grupo Norte – 2ª divisão do Caribe

Ilhas Virgens Britânicas 12 x 31 Ilhas Turks e Caicos, em Road Town

Amistosos

Gibraltar 31 x 26 Suécia, em Vilamoura (Portugal)

Malásia 31 x 26 Sri Lanka, em Kuala Lumpur