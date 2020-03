A FRB (Federação de Rugby da Bahia), definiu no começo do ano seu calendário de competições. Agora, após pequenas alterações, é publicado oficialmente.

Na Bahia se jogam as 3 modalidades de Rugby (7’s, XV e Beach) ao longo do ano. Começando com sevens e beach rugby no 1º Semestre e, no 2º Semestre, com o XV e outra etapa do beach rugby ao final do ano.

Para 2020 a FRB apresenta 3 grandes novidades:

A primeira é a subdivisão da categoria juvenil nas competições oficiais em M17 FEMININO, M17 MASCULINO e M20 MASCULINO. Juntando com as categorias adultas (ADULTO MASCULINO e ADULTO FEMININO), serão 5 categorias em disputa nas competições de Sevens e Beach em 2020;

Já a segunda grande novidade é a inclusão do XV FEMININO no calendário oficial;

E a terceira novidade é o retorno do Torneio de Beach em Morro de São Paulo, encerrando as atividades do ano;

Segue o Calendário de forma resumida:

28 de Março: 1ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (Porto Seguro – BA);

28 e 29 de Março: COPA 24H DE RUGBY Local: Porto Seguro (Costa do Descobrimento) Competições: 1ª Etapa do Circuito Baiano de Rugby Sevens; 1ª Etapa do Circuito Baiano de Beach Rugby.



09 de Maio: ITACARÉ BEACH RUGBY Local: Itacaré (Costa do Cacau) Competição: 2ª Etapa do Circuito Baiano de Beach Rugby.



30 de Maio: COPA SEMIÁRIDO DE RUGBY SEVENS Local: Adustina (Semiárido) Competição: 2ª Etapa do Circuito Baiano de Rugby Sevens.



25 de Julho a 24 de Outubro: CAMPEONATO BAIANO DE XV MASCULINO ADULTO 6 equipes divididas em 2 grupos (Norte e Sul): Grupo Norte: Adustina (Semiárido), Serigy (Aracajú – SE) e Equipe à confirmar da região Metropolitana; Grupo Sul: Porto Seguro (Costa do Descobrimento ), Ymborés (Sudoeste Baiano) e Montes Claros (MG). Todos contra todos no grupo em jogos de ida. O melhor de cada grupo fará a grande final no dia 24 de Outubro em local a definir na Costa do Dendê.



24 de Outubro: CAMPEONATO BAIANO DE XV FEMININO ADULTO Local: Costa do Dendê (mesmo local da Final de XV do Masculino Adulto); Competição: Jogo ÚNICO entre as atletas das equipes do Norte e do Sul da Bahia: Seleção BAHIA NORTE x Seleção BAHIA SUL.



28 de Novembro: 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (Morro de São Paulo – BA).