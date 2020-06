A FRB (Federação de Rugby da Bahia) divulga de forma orientativa o Protocolo de Retorno ao Jogo, que foi criado seguindo orientações de diversas entidades esportivas de Rugby e considerando orientações gerais da OMS, observando cada decisão dos poderes públicos municipais e estaduais a cerca da realização de exercícios físicos, jogos e eventos esportivos:

Semana 1 (29/06 a 05/07):

– Reuniões online e comunicados via redes sociais entre os clubes e atletas com o objetivo de preparar a todos para o retorno orientado aos treinos e jogos;

– Revisar todas as etapas deste protocolo e verificar com as autoridades municipais se estão de acordo com este protocolo e quais situações podem ou não ocorrer, quais as devidas permissões e restrições se houver;

– Medição de temperatura dos atletas e treinadores;

– Verificar se estiveram em contato recente com alguma pessoa com COVID-19 e/ou se tiveram a própria doença, nos dois casos, somente permitir o retorno ao jogo após 15 dias;

– Ter uma relação clara de quem são as pessoas do chamado “Grupo de Risco” (obesos, diabéticos, hipertensos, idosos, tuberculosos, cardíacos e demais comorbidades);

– Caso alguma pessoa apresente os principais sintomas (tosse seca, febre, ausência de paladar, dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, cansaço) durante qualquer período indicado nesse protocolo, afastar a pessoa e acompanhar se evoluiu o quadro e se foi à unidade de saúde;

Semana 2 (06/07 a 12/07):

– Treinos individuais, com distanciamento (sem contato entre atletas) e sempre em áreas abertas (gramados, campo de areia, etc.);

– Exemplos de treinos individuais: Testes Físicos (Bronco Test, Yoyo Test, etc), corridas com foco na resistência aeróbica (considerando o longo período de inatividade da maioria dos atletas), agachamentos, flexões, mobilidade geral,.

Semana 3 (13/07 a 19/07):

– Treinos individuais com bola, mantendo distanciamento e podendo realizar mais testes físicos como o da Semana 1;

– Exemplos de treinos individuais com bola: Corrida com duas mãos na bola, mudança de direção com duas mãos na bola, Sprint com uma mão na bola, lançamento de Lateral e chutes de grubber, up and under, box kick.

Semana 4 (20/07 a 26/07):

– Treinos em dupla ou em pequenos grupos com bola, mantendo distanciamento entre os grupos, sem contato físico e podendo realizar mais testes físicos como o da Semana 1;

– Exemplos de treinos em dupla ou em pequenos grupos com bola: Linha de passe, técnica de passe spin, linha de corrida da defesa (blitz, drift, por movimentos de reação feitos pelo treinador), recepção de bola aérea, treino de duelo, circuitos de agilidade, etc.

Semana 5 (27/07 a 02/08):

– Treinos com contato físico minimo (touch), sem fazer scrum, lateral, maul e ruck;

– Exemplos de treinos com contato físico minimo: Jogos de Touch, ataque contra defesa, é possível fazer um pequeno torneio municipal de Touch na grama ou na areia, treino de Duelo, etc.

Semana 6 (03/08 a 09/08):

– Treinos com contato físico total (tackle), podendo fazer scrum sem oposição (máquina de scrum, elástico e coletes Força 8 ou somente postura), lateral completo, ruck com contato mínimo e sem maul;

– Exemplos de treinos com contato físico total: Mini-jogos em espaços reduzidos, treino de tackle, treino de ruck, treino de Lateral, treino de Postura de Scrum, etc.

A partir do dia 10/08 estão liberados os treinos normais, salvo determinações das autoridades locais em contrário.

PRÉ-AGENDAMENTO DE COMPETIÇÕES ESTADUAIS*:

12 e 13/09: COPA 24H em Porto Seguro. BAIANO DE SEVENS e BAIANO DE BEACH RUGBY nas categorias M17 (Masc. e Fem.), M20 (Masc.) e Adulto (Masc. e Fem.)

05 e 06/12: COPA SEMIÁRIDO em Adustina. BAIANO DE XV nas categorias M17 (Masc. e Fem.), M20 (Masc.) e Adulto (Masc. e Fem.).

*É possível que as datas sejam alteradas, adiadas ou canceladas, dependendo das determinações locais e estaduais.

Texto: Bahia Rugby