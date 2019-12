No último fim de semana, a Bahia conheceu seus campeões estaduais de sevens. Abaixo, o relato enviado pela Federação de Rugby da Bahia.

Serigy sagra-se campeão baiano de sevens adulto masculino pela primeira vez, vencendo o Porto Seguro na final por 26-07.

Na fase de apuramento o time de Aracajú já tinha vencido o Porto Seguro por 21-12 e o Adustina por 26-07, e o Porto Seguro bateu o Adustina por 22-07, ganhando o direito a estar na final com o Serigy.

Enquanto isso no adulto feminino o Porto Seguro levou de vencida a equipa de Adustina com um agregado de 33-26, resultado de um empate a 19 pontos e uma vitória por 14-07.

Note-se que a participação no escalão Adulto dos times de Adustina reflete o excelente trabalho de desenvolvimento que tem sido realizado pelo professor Adenílcio Rodrigues – que não por acaso é o Diretor de Desenvolvimento da FRB – com o apoio da Prefeitura, em especial do seu Secretário de Esportes, Paulo César.

O rugby em Adustina tem crescido, os seus jovens atletas foram crescendo, e agora já estão no escalão adulto! Mas o mais importante é que a par deste crescimento com os mais velhos, novos escalões jovens foram já implementados, e Adustina conta agora com times desde o M9!

Um exemplo a seguir na Bahia e no Brasil.

Se queremos que o rugby cresça e transmita os seus valores que tanto prezamos, isso tem que ser feito desde a mais tenra idade, pois é aí que se forma o caráter dos jovens e futuros adultos!

Nas competições juvenis o Adustina Rugby masculino derrotou na final o CRB (Adustina Vermelho) por 19-07, e conquistou aquele que foi um dos torneios que melhor mostrou que o futuro tem que passar pelos escalões jovens, sem pressa e sem a ambição de obter resultados vistosos desde o primeiro dia.

O outro torneio que também mostrou a quem gosta do rugby que o trabalho começa nos jovens e nunca pode ser abandonado, foi o juvenil feminino, que as Hipólitas – nome de guerra de um dos times da cidade de Adustina – venceram as Amazonas – outro conjunto de guerreiras adustinenses! – pelos parciais de um empate a 5 pontos e uma vitória por 22-12.

Registre-se que por motivo do falecimento de um familiar do responsável dos Ymborés, o time adulto do clube de Vitória da Conquista não teve como comparecer ao torneio.

A arbitragem do torneio esteve a cargo de três árbitros da BahiaRef, a quem se agradece o trabalho realizado – foram eles Diego Reis, Rodolfo Matos e Auriélia Pereira.

Este foi um ano marcado pela recusa da CBRu em aceitar a filiação da Federação de Rugby da Bahia – apesar de todos os quesitos necessários estarem cumpridos, nomeadamente no que diz respeito aos árbitros nível 2 da World Rugby e da constituição do Tribunal de Justiça Desportiva que foram repetidas vezes comunicados à CBRu pela FRB, mas sem que a entidade máxima do rugby brasileiro tivesse sequer a gentileza de acusar a recepção desses comunicados.

A primeira comunicação foi feita em 12 de Setembro por email enviado à própria CBRu, ao seu presidente Eduardo Mufarej e a Agustin Danzas, mas como entretanto o responsável do funcionamento da entidade foi substituído, a FRB enviou novamente em 18 de Outubro a documentação ao seu novo responsável Jan Luc Jadoul, em correio registrado com aviso de recepção, mas sem qualquer resultado – um total silêncio que nada justifica.

Mas o FRB – com todas as dificuldades e com a mais que compreensível desmotivação de quem trabalhou duramente desde 2016 até agora para conseguir a filiação – sem deixar de cumprir as exigências da Confederação para a filiação, apostou no desenvolvimento do rugby juvenil, e os resultados começam a aparecer.

Veja os resultados do Campeonato Baiano de Rugby Sevens:

JUVENIL MASCULINO

Jogo 1 – Adustina 33 x 07 CRB (Adustina Vermelho)

Jogo 2 – Porto Seguro 19 x 07 Serigy

Jogo 3 – Adustina 21 x 07 Serigy

Jogo 4 – CRB (Adustina Vermelho) 28 x 07 Porto Seguro

Jogo 5 – Serigy 12 x 05 CRB (Adustina Vermelho)

Jogo 6 – Adustina 19 x 00 Porto Seguro

Jogo 7 – 3º LUGAR – Serigy 10 x 05 Porto Seguro

Jogo 8 – FINAL – Adustina 19 x 07 CRB (Adustina Vermelho)

JUVENIL FEMININO

Jogo 1 – Adustina (Hipólitas) 22 x 12 CRB (Amazonas)

Jogo 2 – CRB (Amazonas) 05 x 05 Adustina (Hipólitas)

ADULTO FEMININO

Jogo 1 – Porto Seguro 19 x 19 Adustina

Jogo 2 – Porto Seguro 14 x 07 Adustina